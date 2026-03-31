PS Nichifor Botoșăneanul a vizitat parohiile românești din Luton și Colchester, în Marea Britanie

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a vizitat săptămâna trecută parohiile din Luton și Colchester.

Programul liturgic a început vineri, când ierarhul a oficiat Denia Acatistului Bunei Vestiri la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Alban, cel dintâi Mucenic al Britaniei” din Luton.

La finalul slujbei, ierarhul a vorbit despre istoria Imnului Acatist, mai precis despre data de 7 august 626, atunci când Constantinopolul a fost salvat de rugăciunea poporului către Maica Domnului.

Sâmbătă, în aceeași parohie, PS Nichifor Botoșăneanul a săvârșit Sfânta Liturghie, unde a vorbit despre credința Bisericii și puterea Cuvântului lui Hristos.

În Duminica a 5-a din Postul Mare, Preasfinția Sa a vizitat Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Colchester.

În predica sa, ierarhul a vorbit despre două modele de sfințenie: cel al Sfintei Maria Egipteanca și cel al Maicii Domnului.

PS Nichifor Botoșăneanul a explicat că nu este necesar ca toți să urmeze drumul Mariei Egipteanca spre sfințenie, deoarece avem exemplul Maicii Domnului, care a trăit în curăție și virtute fără scădere.

Drumul către Dumnezeu este deschis fiecăruia dintre noi, a fost concluzia ierarhului.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

