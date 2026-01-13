PS Nectarie a celebrat un an de la întronizare: Extinderea vieții bisericești românești în Irlanda

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a marcat duminică împlinirea unui an de la întronizarea sa ca întâistătător al eparhiei, prilej cu care a fost evidențiată extinderea vieții bisericești românești în Irlanda.

Episcopul Irlandei și Islandei a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Columba și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Blanchardstown, Dublin, lăcașul de cult în care, în urmă cu un an, a avut loc slujba solemnă de întronizare a Preasfinției Sale. După Sfânta Liturghie, a fost oficiată slujba de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru primul an de păstorire.

Părintele paroh Raul Simion a rostit un cuvânt aniversar din partea clerului și a credincioșilor, subliniind că primul an de păstorire a fost „un an al începuturilor binecuvântate și al unei lucrări pastorale și misionare intense”, remarcat printr-o prezență constantă a ierarhului în mijlocul comunităților românești.

În acest interval au fost înființate noi parohii și misiuni ortodoxe românești în Irlanda, la Monastervin, Navan, Balbriggan și Kilkenny. Totodată, numărul clericilor care slujesc în eparhie a crescut semnificativ, consolidând activitatea pastorală.

Un moment important pentru viața eparhiei l-a constituit achiziționarea Bisericii Christ Church din Lesson Park, Dublin, care a devenit Catedrala Episcopală a Episcopiei Irlandei și Islandei.

La manifestare a participat și Excelența Sa Laurențiu Ștefan, Ambasadorul României în Irlanda, care a adresat Episcopului Nectarie urări de sănătate și putere de muncă, evidențiind rolul Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea identității de limbă, credință și tradiție a românilor din diaspora, precum și buna colaborare dintre ambasadă și eparhie.

Foto credit: Facebook / Episcopia Irlandei și Islandei