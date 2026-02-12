Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit cu Episcopul Marcu de Gaborone și Botswana

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a primit joi, la Palatul Patriarhiei, vizita Preasfințitul Părinte Marcu, Episcop de Gaborone și Botswana.

„Am transmis salutările Preafericitului Părinte Patriarh Teodor al II-lea al Alexandriei și întregii Africi către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”, a spus ierarhul oaspete.

„Am discutat despre bunele relații pe care Patriarhia Alexandriei le are cu Patriarhia Română, despre relațiile bune pe care le avem și cu Insula Cipru, dar și despre colaborările pe care noi le-am avut în trecut și pe care le vom avea, în continuare, în Africa.”

Vizita a reliefat bunele relații dintre Biserica Ortodoxă Română și Patriarhia Alexandriei, a subliniat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, care l-a prezentat pe ierarhul african jurnaliștilor de la Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Lucrare misionară pe continentul african

Preasfințitul Părinte Marcu „desfășoară o frumoasă, admirabilă lucrare misionară, la care, în multe proiecte, are ca parteneri fie instituții din Biserica noastră, fie creștinii din Biserica noastră”, a amintit părintele episcop vicar patriarhal.

„Este cunoscut faptul că atât unele eparhii din țară, cât mai ales unii credincioși cu o situație materială bună și care sunt dornici de a veni în ajutorul celor care se confruntă cu fenomenul sărăciei și al lipsei apei construiesc case sociale, sapă fântâni, construiesc lăcașuri de cult pentru populația africană care primește Evanghelia și care, prin Botez, devine parte a Bisericii Ortodoxe.”

Părintele Episcop Marcu fiind de origine cipriotă, ierarhii au discutat și despre preoții români din Cipru, care desfășoară o activitate pe care Arhiepiscopia Ciprului o apreciază.

Aprecieri pentru Catedrala Națională și Centrul de Presă Basilica

„De asemenea, Preasfinția Sa a avut cuvinte extraordinare despre Catedrala Națională și despre Centrul de Presă Basilica”, a relatat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

„Pe lângă calitatea transmiterii unei informații corecte și la zi prin intermediul mass-mediei noastre bisericești, dânsul a apreciat și calitatea extraordinară a imaginilor, a sunetului, iar din conținutul acestor emisiuni și-a dat seama ce activitate extraordinară desfășoară Biserica noastră în societatea românească.”

Preasfințitul Părinte Marcu a fost înscăunat anul trecut Episcop de Gaborone și Botswana, după ce a condus, timp de șase ani, Episcopia de Kisumu și Vestul Kenyei. Săptămâna trecută, ierarhul a slujit la Catedrala Mitropolitană din Iași.

