PS Marc Nemțeanul își serbează ziua onomastică

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Române a Europei Occidentale, își serbează ziua onomastică în data de 25 aprilie, zi în care este pomenit Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu.

Biografie

Marc Alric s-a născut în data de 11 mai 1958, la Paris, într-o familie catolică.

După absolvirea cursurilor primare și liceale, a urmat Institutul de Urbanism – Universitatea Paris VIII (1980) și, în paralel, cursurile Facultății de Arhitectură din Paris (1981).

În anul 1980 s-a convertit la Ortodoxie, iar apoi a intrat în obștea Mănăstirii Sihăstria din județul Neamț, iar pe 6 septembrie 1992 a fost tuns în monahism. A fost hirotonit ierodiacon (9 septembrie 1992) și ieromonah (20 august 1994), de actualul Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel, la acea vreme Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În anul 1995 a absolvit și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În 1996 s-a întors în Franța, slujind în Parohia „Sfântul Gherman și Sfântul Clodoald” din Louveciennes, după care, din 1997, a slujit la Mănăstirea „Sfântul Siluan” din Saint-Mars-de-Locquenay (Franța).

În aprilie 2003 i-a fost încredințată păstorirea Parohiei „Sfântul Iosif” din Bordeaux (Franța), perioadă în care a făcut parte și din Consiliul Protoieriei Franței.

Arhieria

În data de 27 octombrie 2004, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Iosif l-a propus candidat la treapta de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Europa Occidentală; Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în această treaptă în 3 martie 2005.

Hirotonia întru arhiereu a avut loc în sâmbăta Săptămânii Luminate, în Biserica „Sfinții Arhangheli” din Paris, în data de 7 mai 2005.

Foto credit: Basilica.ro

