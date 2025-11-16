PS Macarie, mesaj de condoleanțe: Când multe suflete slăbeau, Maica Ierusalima a rămas neclintită

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a transmis duminică un mesaj de condoleanțe după mutarea la Domnul a Stavroforei Ierusalima Ghibu, fosta stareță a Mănăstirii Râmeț din județul Alba.

Între Părintele Episcop Macarie și obștea de la Râmeț există o legătură spirituală specială, având în vedere că rudele ierarhului au fost ctitori ai noii biserici de la Râmeț în vremurile grele ale comunismului.

„În vremuri de prigoană ateistă, când multe suflete slăbeau, Maica Ierusalima a rămas neclintită, păstrând aprinsă flacăra credinței și a rânduielii monahale la Mănăstirea Râmeț”, transmite ierarhul.

Text integral:

Cu inima îndurerată, dar cu nădejdea Învierii, am aflat vestea mutării la veșnicele lăcașuri a celei ce a fost neobosită ostenitoare, maică duhovnicească și vrednică slujitoare a Mirelui Hristos, Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii Râmeț.

Privim cu evlavie înaintea vieții sale pilduitoare, închinată întru totul lui Dumnezeu și obștii monahale, o viață plină de jertfelnicie, curaj și statornicie. În vremuri de prigoană ateistă, când multe suflete slăbeau, Maica Ierusalima a rămas neclintită, păstrând aprinsă flacăra credinței și a rânduielii monahale la Mănăstirea Râmeț.

A știut să adune în jurul ei copile harnice și curate, pe care le-a călăuzit să devină mirese ale Mirelui Hristos, iar împreună cu ele a ostenit la ridicarea noii biserici de zid, înălțată între anii 1982–1992, lângă străvechea bisericuță a Sfântului Ierarh Ghelasie.

Eu însumi am cunoscut-o pe Maica Ierusalima încă din copilărie, când venea adesea la Spermezeu și în satele din ținutul nostru natal al Năsăudului, de unde a chemat în obște câteva maici harnice și devotate.

Aici a legat prietenii adânci cu oameni evlavioși și credincioși, între care Ioan și Elisabeta Gherghel de pe Valea Irideiului – țărani înstăriți, harnici și darnici – nașii de Botez ai tatălui meu, Vasile. Cu jertfa lor, aceștia dăruind o sumă foarte mare de bani, Maica Ierusalima a putut începe lucrările noii biserici.

Ori de câte ori ajungeam la Râmeț – mai întâi ca elev seminarist, apoi ca student teolog, ca ieromonah, iar în ultima vreme ca arhiereu –, Maica Ierusalima îmi amintea cu multă emoție și recunoștință de această binefacere a consătenilor mei ctitori.

Purtând în suflet învățăturile Sfinților săi Părinți duhovnici, Arsenie de la Prislop și Dometie cel Milostiv, Maica Ierusalima a trăit în smerenie și slujire neîncetată. A știut când trebuie să tacă și când se cuvine să vorbească, ridicându-și glasul care devenea mărturisire.

De fiecare dată când slujeam la Râmeț, întâlnirea cu Maica Ierusalima era prilej de bucurie, de povățuire și de întărire sufletească. Zâmbetul ei liniștit, cuvântul ei de foc și statornicia ei în cele sfinte rămân în inimile tuturor celor ce au cunoscut-o.

Astăzi, când sufletul său se întoarce la Izvorul Vieții – Hristos Domnul, nădăjduim cu tărie că El o va așeza în ceata cuvioaselor maici, acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

În aceste clipe ale despărțirii vremelnice de Maica Ierusalima, adresăm obștii Mănăstirii Râmeț și tuturor celor ce au cunoscut-o și iubit-o, părintești condoleanțe și rugăciune pentru întărire și mângâiere.

Dumnezeu să o ierte și să o odihnească cu drepții! Veșnică să-i fie pomenirea!

† Părintele Episcop Macarie al Europei de Nord

Fosta stareță a ținut obștea unită în perioada în care Mănăstirea Râmeț a fost desființată de autoritățile comuniste și, la momentul potrivit, cu sfatul și rugăciunea Sf. Dometie cel Milostiv de la Râmeț, a obținut reînființarea acesteia printr-un act de mare curaj.

Slujba de înmormântare a Stavroforei Ierusalima Ghibu va avea loc la Mănăstirea Râmeț luni, 17 noiembrie 2025.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord