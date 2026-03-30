PS Macarie a botezat un tânăr suedez: Împreună aruncăm semințele Evangheliei

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, l-a botezat duminică, în Biserica Paraclis Episcopal din Göteborg, pe tânărul suedez Alexander-Orest James, în vârstă de 26 de ani.

Evenimentul s-a petrecut după Sfânta Liturghie oficiată de ierarhul român în Duminica a 5-a din Postul Mare.

„Dau slavă Atotmilostivului Dumnezeu că fratele nostru suedez, Alexander, a primit acum Sfânta Luminare. Este înconjurat atât de tineri români, cât și de suedezi, din Centrul de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”.

„Sunt tineri misionari români, suedezi, norvegieni, feroezi și de alte naționalități, împreună aruncăm semințele Evangheliei și împreună nădăjduim că vom găsi, chiar și-n inimile împietrite, măcar un petec de pământ fertil. Și acolo sămânța să crească și să rodească”, a spus PS Macarie.

Recent, Episcopul Europei de Nord a botezat un groenlandez, care a primit numele Sfântului Cleopa de la Sihăstria.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord

