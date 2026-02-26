PS Lucian aniversează 20 de ani de la întronizarea ca Episcop al Caransebeșului

Preasfințitul Părinte Lucian aniversează joi 20 de ani de la întronizarea ca Episcop al Caransebeșului.

Biografie

Preasfințitul Părinte Lucian Mic s-a născut în data de 9 septembrie 1970, în municipiul Arad, județul Arad, fiind fiul lui Teodor și al Mariei Mic. La Sfântul Botez a primit numele Lucian.

A urmat Școala Generală nr. 10 din Arad între anii 1977 și 1985, apoi Liceul Teoretic „Moise Nicoară” din Arad, în perioada 1985–1987. Din 1987 până în 1992 a studiat la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș.

În 1990 a intrat în obștea Mănăstirii Hodoș-Bodrog din județul Arad, unde a fost hirotonit diacon, apoi preot, slujind până în 1994, când a fost transferat la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

În paralel, între 1992 și 1996, a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă, specializarea Teologie Pastorală, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. A absolvit cu lucrarea de licență „Limonariul lui Ioan Moshu – Studiu patristic”.

Începând cu 1 septembrie 1994 a fost transferat la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, unde a slujit până la 1 iulie 1995. La propunerea Mitropolitului Banatului a fost numit stareț al Mănăstirii „Izvorul Miron” Românești din județul Timiș, slujind aici între 1995 și 2000. În 5 decembrie 1998 a fost tuns în monahism, primind numele Lucian.

În decembrie 1999 a fost hirotesit protosinghel, iar între 1 decembrie 1999 și 30 septembrie 2000 a fost exarh al așezămintelor monahale din Arhiepiscopia Timișoarei. La 30 ianuarie 2000 a fost ridicat la rangul de arhimandrit.

În data de 12 septembrie 2000, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titulatura „Lugojanul”. Hirotonia întru arhiereu a avut loc la 1 octombrie 2000, în Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Din 2001 a urmat cursuri postuniversitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Oradea, finalizate în 2004. Între 2001 și 2005 a fost lector universitar la Departamentul de Teologie al Universității de Vest din Timișoara, unde a predat Patrologie și Formare duhovnicească.

În 8 februarie 2006 a fost ales Episcop al Caransebeșului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar în 26 februarie 2006 a fost întronizat în Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

În perioada 2006–2013 a predat Patrologie și Teologie Liturgică la Secția de Teologie a Seminarului Teologic din Caransebeș. Între 2009 și 2012 a urmat studiile doctorale la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova, în domeniul Istorie Bisericească, susținându-și teza la 19 februarie 2013, cu titlul „Relațiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”.

Între 2012 și 2014 a fost lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, unde a predat Istoria Bisericii Universale. În perioada 2014–2020 a ocupat funcția de conferențiar universitar la Secția de Teologie din Caransebeș, susținând cursuri de Patrologie și Istoria Bisericii Universale.

O biografie foarte detaliată a Preasfințitului Părinte Lucian este disponibilă pe siteul Episcopiei Caransebeșului.

Foto credit: Basilica.ro

