PS Iustin a sfințit biserica din Muzeul Satului Baia Mare, mărturie a dreptei credințe a Maramureșului

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a sfințit joi Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Muzeului Satului Baia Mare, lăcaș de cult cu o vechime de aproape 400 de ani.

Biserica, ctitorită în anul 1630, a primit cu această ocazie și al doilea hram, „Adormirea Maicii Domnului”, iar Preasfințitul Părinte Iustin a numit lăcașul drept „mărturie de patru secole a dreptei credințe a maramureșenilor”.

„Cea mai importantă restaurare a avut loc pe vremea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Iustinian după 1990, la care Înaltpreasfințitul a contribuit personal, iar în 2025, cu ajutorul autorităților, s-a reușit o restaurare substanțială. Am venit cu bucurie să sfințim această biserică chivot, care a stat mărturie patru secole pentru sfânta și dreapta credință a maramureșenilor”.

„Deci și pe vremea Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, această biserică exista. Probabil că ierarhii de Maramureș au slujit în această bisericuță și poate au și săvârșit o slujbă de binecuvântare, dar documente nu există, nu s-au păstrat. O astfel de biserică chivot cu icoanele foarte valoroase și istoria ei foarte prețioasă este o mărturie pentru credința noastră străbună”, a spus ierarhul la Trinitas TV.

Sufletul unui muzeu

Părintele Mircea Stupar, cel care are în grijă lăcașul de cult, a spus că „această bisericuță s-a înnoit și a devenit un Ierusalim nou, plin de har și binecuvântare”.

„Bârnele acestea voivodale, sfințite astăzi de un Arhiereu voivodal, sunt mărturie peste veacuri pentru noi toți, pentru cei care au fost, pentru cei care suntem și pentru cei care vor veni”.

Prof. Monica Mare, managerul Muzeului Satului din Baia Mare, a afirmat că bisericuța de lemn este „sufletul” instituției pe care o conduce.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului

