Muzeul Satului Baia Mare susține obiceiurile vechi cu ajutorul tehnologiei moderne

Muzeul Satului din Baia Mare găzduiește, miercuri, workshopul „Fain în Sat – valorizarea patrimoniului cultural și punerea în valoare a monumentelor etnografice”, un eveniment care îmbină tradiția cu inovația digitală.

Potrivit unui comunicat al instituției, scopul activității este de a prezenta rezultatele unui amplu proces de modernizare a modului în care publicul interacționează cu patrimoniul cultural maramureșean. În cadrul workshopului vor fi lansate noi soluții digitale menite să transforme vizita în muzeu într-o experiență dinamică și accesibilă:

aplicația mobilă „Fain în Sat”, care oferă informații și ghidaj interactiv;

experiențe VR (realitate virtuală), ce permit explorarea monumentelor într-un mod imersiv;

audioghiduri interactive, concepute pentru a însoți vizitatorii într-un tur personalizat al satului muzeal.

Evenimentul reprezintă un pas important în direcția integrării tehnologiei moderne în promovarea și protejarea valorilor tradiționale.

Prin intermediul acestor instrumente digitale, patrimoniul etnografic al Maramureșului devine mai accesibil și mai atractiv pentru publicul contemporan, păstrând totodată autenticitatea și farmecul specific satului românesc, afirmă reprezentanții instituției.

Scurt istoric

Muzeul Satului din Baia Mare a fost înființat în anul 1984 ca parte a Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, având misiunea de a conserva și valorifica patrimoniul tradițional din zonă.

Construit pe un teren de peste 12 hectare, muzeul reunește peste 40 de gospodării, ateliere meșteșugărești și construcții anexe, reprezentative pentru diferitele subzone etnografice ale Maramureșului — Țara Chioarului, Țara Lăpușului, Țara Codrului și Maramureșul Istoric.

Casele, bisericile de lemn și instalațiile tehnice populare au fost aduse și reconstruite aici pentru a reda fidel imaginea satului tradițional maramureșean.

De-a lungul anilor, muzeul a devenit un spațiu viu al culturii, găzduind evenimente, ateliere și manifestări care aduc în prezent valorile și meșteșugurile moștenite din generație în generație.

