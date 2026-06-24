PS Iustin serbat la împlinirea a 65 ani de viață, din care 50 în monahism și 10 ca Episcop al Maramureșului și Sătmarului

Cler și credincioși din eparhie l-au sărbătorit marți, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, pe Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Ierarhul, care tocmai a împlinit vârsta de 65 de ani, aniversează anul acesta cinci decenii de la intrarea în viața monahală și 10 ani de la întronizarea ca episcop titular al eparhiei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu ierarhii Maramureșului și Sătmarului – Părintele Episcop Iustin și Părintele Arhiereu vicar Timotei Sătmăreanul.

La slujbă au participat oficialități, elevi și studenți, cadre didactice de la școlile teologice din eparhie, angajați de la Centrul Eparhial, protopopi, clerici și credincioși.

Mesaj de la Patriarhul României

După Polihroniu, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a citit mesajul de felicitare transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

„Cu multă osteneală și râvnă misionară, Preasfințitul Părinte Iustin a desfășurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică și social-filantropică, slujind cu timp și fără timp Biserica lui Hristos din străvechiul ținut al Maramureșului”, a transmis Părintele Patriarh Daniel.

„Grija sa s-a concretizat în susținerea construirii noii Catedrale Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare, în dezvoltarea unităților bisericești, în edificarea și restaurarea lăcașurilor de cult, precum și în intensificarea vieții parohiale și monahale, cultural-religioase, educaționale și editoriale.”

„Cunoscând râvna sa misionară, înțelepciunea pastorală și dăruirea jertfelnică pentru Biserică, la acest ceas aniversar aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și asupra clerului și credincioșilor din eparhia pe care o păstorește”, a mai transmis Patriarhul României.

Arhipăstor și ctitor

Părintele Mitropolit Andrei a apreciat activitatea Părintelui Episcop Iustin și i-a dăruit o icoană reprezentându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos.

„Este foarte greu să rezumăm tot ceea ce a făcut Preasfințitul în misiunea pe care a îmbrățișat-o cu drag din tinerețe. Când dorim să rezumăm lucrurile acestea foarte importante, ne folosim de versurile lui Tudor Arghezi: Altarul ca să fie și pietrele să ție cer inima și viața zidită în temelie. Lucrul acesta s-a întâmplat”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Andrei.

„Catedrala aceasta minunată, unică, ctitorie pentru veșnicie, va dăinui până la capătul vremurilor. Nu mai pomenim apoi de tot ceea ce s-a realizat la Rohia, de misiunea cu credincioșii, cu preoții.”

Ierarhul a mai primit în dar, din partea Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, a părinților protopopi și a Permanenței Eparhiale, o icoană, două cădelnițe și un engolpion.

Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a prezentat cu acest prilej volumul Drept învățând cuvântul adevărului. Cartea cuprinde pastorale ale Preasfințitului Părinte Iustin și mesaje adresate la diferite evenimente.

„Am fost adunați în comuniune liturgică și duhovnicească, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate în persoana Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, asupra Episcopiei Maramureșului și Sătmarului”, a declarat pentru Trinitas TV Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

„Bucurie sfântă și pace în suflet, liniște sufletească și mântuire îi dorim Preasfințitului Părinte Episcop Iustin și încheiem așa cum atât de frumos ne învață Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care zice atât de minunat în a treia lui epistolă: Bine să meargă cu sănătatea cum bine merge cu sufletul. Întru mulți și fericiți și vrednici ani să-i dăruiască Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-l ocrotească cu cinstitul ei Acoperământ!”

Să răspândim darurile primite de la Dumnezeu

Datoria noastră este să facem cunoscut numele lui Dumnezeu oamenilor, a spus Preasfințitul Părinte Iustin în cuvântul de mulțumire adresat la final: „Este un verset în Psalmi: Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Cuvântul, preluat și de Sfântul Apostol Pavel, se referă la Mântuitorul. Efectiv, e o profeție”.

„Mântuitorul a venit să împlinească voia Tatălui din Cer. Și noi, slujitorii, când apucăm pe calea slujirii lui Dumnezeu, îndrăznim să credem și să nădăjduim că încercăm și ne silim să facem voia lui Dumnezeu și să-i învățăm și să-i păstorim și pe ceilalți încredințați nouă după acest text”, a spus Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

„În Rugăciunea Arhierească, Mântuitorul spune: Lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am împlinit. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor. Înțeleg acum, la 65 de ani, că noi asta împlinim, după modelul Mântuitorului, facem cunoscut numele lui Dumnezeu oamenilor.”

„Noi astăzi suntem chemați să le facem pe toate. Și să slujim voia lui Dumnezeu, și să facem cunoscut numele lui Dumnezeu oamenilor, să păstorim Biserica lui Hristos, Fiul Său, Mântuitorul lumii, să fim lumină, atât cât ne-a dăruit Dumnezeu. Darurile Sale să le răspândim,” a adăugat Preasfinția Sa.

„Nimic nu le ținem pentru noi. De altfel, lucrul acesta e valabil pentru orice om care a primit de la Dumnezeu daruri.”

Preasfințitul Părinte Iustin a fost distins cu o Diplomă de excelență din partea Primăriei Municipiului Baia Mare, iar din partea Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” a primit o distincție culturală.

Citește aici o scurtă biografie a Episcopului Iustin al Maramureșului și Sătmarului.

Foto credit: Facebook / Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului