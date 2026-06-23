Preasfințitul Părinte Iustin împlinește 65 de ani

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, împlinește marți 65 de ani. Ierarhul s-a născut în 23 iunie 1961 la Rozavlea, județul Maramureș.

După terminarea clasei a VIII-a, a vizitat Mănăstirea „Sf. Ana” de la Rohia, județul Maramureș, unde, cu binecuvântarea arhimandritului Serafim Man, starețul de atunci, și-a petrecut vacanțele după finalizarea claselor a VIII-a și a IX-a.

Dragoste de mănăstire

Atât de mult s-a atașat de viața de mănăstire încât i-a spus mamei sale, care l-a crescut singură de la vârsta de opt ani: „Eu aici vreau să rămân”.

În 1978, după doi ani de ascultare la mănăstire, starețul l-a trimis la Seminarul Teologic, pe care l-a absolvit în 1983. În același an, a fost hirotonit diacon, iar în 1984 preot pe seama Mănăstirii Rohia.

S-a călugărit în 1985, primind numele de Iustin și avându-l naș de călugărie pe Episcopul Justinian Chira, care l-a și hirotonit diacon și preot. Ca ieromonah slujitor la mănăstirea Rohia, a îndeplinit și ascultarea de secretar al mănăstirii.

În anul 1988 s-a înscris la Institutul Teologic Universitar Sibiu, pe care l-a absolvit în 1992.

Tot în 1988, Arhiepiscopul Teofil al Vadului, Feleacului și Clujului i-a încredințat conducerea provizorie a Mănăstirii Rohia, iar în ianuarie 1989 a fost numit stareț.

Stăreția Mănăstirii Rohia

Sub cârmuirea starețului Iustin, obștea mănăstirii a ajuns în scurt timp la 30 de viețuitori, față 4-5 cât avea înainte de 1989. Dintre aceștia, 13 au urmat cursurile Seminarului Teologic, nouă Facultatea de Teologie, iar șase cursuri de doctorat (doi la Tesalonic și patru în țară).

În 1990, viitorul ierarh a primit rangul de protosinghel, iar în 1993, la propunerea Părintelui Episcop Justinian, Sfântul Sinod i-a acordat rangul de arhimandrit.

În 22 martie 1994, Sfântul Sinod a aprobat alegerea sa în demnitatea de Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, cu titlul de Sigheteanul.

Arhieria

Hirotonia în arhiereu a avut loc în data de 17 aprilie 1994, la Mănăstirea „Sfânta Ana”, și a fost oficiată de către IPS Antonie Plămădeală, IPS Bartolomeu al Clujului, PS Justinian al Maramureșului și Sătmarului.

Din 1999, a preluat coordonarea lucrărilor de construire ale noii Catedrale Episcopale, al cărei demisol a fost sfințit în 9 septembrie 2003 de către Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, și Preafericitul Părinte Petros al VII-lea, Patriarhul Alexandriei.

Episcop titular

În 16 decembrie 2016, a fost ales episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, iar întronizarea a avut loc în 27 decembrie 2016.

Preasfinția Sa face parte din Comisia pentru Doctrină, Viață monahală și Misiune socială a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În eparhie, Preasfinția Sa continuă să coordoneze lucrările de definitivare a Catedralei Episcopale, precum și numeroase alte proiecte de interes social și cultural.

Preasfințitul Părinte Iustin este președintele de onoare al Fundației culturale „Nicolae Steinhardt”, înființată de Mănăstirea Rohia, și al Fundației „Arhiepiscopul Justinian”, înființată de Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro