PS Ignatie: Ce e muzica? Dacă vom reuși să trecem, dincolo de sunetul lumii acesteia, vom înțelege starea lui Celibidache

Teatrul de vară din Vaslui a găzduit, duminică, ediția a V-a a Festivalului de muzică corală laică și religioasă „Gheorghe Cucu”. În deschidere, Preasfințitul Părinte Ignatie a subliniat valoarea muzicii corale, care creează o legătură profundă între artist, public și Dumnezeu.

„Aș face o propunere să vedem dacă rezistăm cu adevărat: pe tot parcursul concertului să avem curajul să nu folosim deloc telefoanele, niciunul dintre noi, pentru ca în acest fel să putem trăi și noi experiențe similare cu cea a lui Sergiu Celibidache”, a îndemnat ierarhul.

„Celibidache a spus că muzica este să treci dincolo de sunet, să prinzi acea parte nevăzută care nu poate fi explicată niciodată în cuvinte, ci este doar stare pură, trăire – preferi să rămâi acolo și să nu mai pleci”.

Transcendența și experiența lui Celibidache

Episcopul Hușilor a evocat o experiență a dirijorului Sergiu Celibidache, povestită într-un interviu la BBC. Ajuns la Veneția pentru un concert în bazilica San Marco, dar, nemulțumit de acustică și de rezultatul repetițiilor, Sergiu Celibidache intenționa să anuleze concertul, considerând că „totul a fost dezastruos”.

Cu toate acestea, în urma insistențelor organizatorilor, care i-au explicat că biletele fuseseră deja vândute, Celibidache a acceptat să susțină concertul. Prin acest exemplu, ierarhul a scos în evidență legătura profundă dintre exigența artistică autentică și responsabilitatea față de public.

„După concert, a mărturisit că fusese unul din cele mai frumoase pe care el, în calitate de dirijor, le-a oferit melomanilor. Explicația? Faptul că la 42 de ani – spunea Celibidache – am învățat ce înseamnă cu adevărat, muzica”.

Să simțim dincolo de sunet…

„În sensul că noi trebuie să trecem dincolo de sunet. Adică, tot în termenii acestui compozitor invocat, să simțim transcendența – acel ceva de dincolo de sunet, de tot ceea ce înseamnă performanță artistică, încântare sufletească”, a explicat PS Ignatie.

„Dacă vom reuși să ajungem la acel ceva, dincolo de lumea aceasta, cu adevărat noi vom înțelege muzica”.

Rolul muzicii adevărate

Episcopul Hușilor a evidențiat rolul muzicii adevărate, care nu se reduce la o simplă performanță tehnică, ci reprezintă o formă de transcendență, ce leagă în trăire pură coparticipanții momentului: interpretul, auditoriul și Dumnezeu.

„Sigur că pentru cei care suntem obișnuiți cu muzica religioasă, aceasta este un dar. În inima și în interiorul muzicii religioase, este transcendența, ceva dincolo de lumea aceasta”, a completat ierarhul.

„În urma acestei experiențe pe care a avut-o și de care a fost atât de încântat – a reluat povestea aceasta în nenumărate interviuri -, a enunțat ceea ce unii dintre dumneavoastră probabil știți, că muzica nu se explică, ci muzica se trăiește”, a conchis PS Ignatie.

Cine a urcat pe scenă?

Pe scena Festivalului „Gheorghe Cucu” au evoluat: