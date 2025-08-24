Gheorghe Cucu, promotor al cântării psaltice și compozitor de muzică autentic românească: 93 de ani de la mutarea la Domnul

Duminică se împlinesc 93 de ani de la mutarea la cele veșnice a compozitorului Gheorghe Cucu, promotor al cântării psaltice, compozitor de muzică autentic românească și formator al multor generații de muzicieni.

S-a născut în 11 februarie 1882, fiind al șaselea copil din nouă ai unui țăran simplu, pe nume Vasile Cucu.

Studii și formare

A deprins arta cântării psaltice la Școala de cântăreți din Bârlad, apoi a studiat la Conservatorul din București, unde i-a avut profesori pe D.G. Kiriac (armonie, contrapunct, dirijat coral) și Eduard Wachmann (armonie).

A fost cântăreț de strană și apoi dirijat corul la Biserica Brezoianu, perioadă în care a scris primele sale compoziții religioase.

După terminarea Conservatorului cu premiul întâi, a studiat la Schola Cantorum din Paris (1908-1911). Deși departe de casă, a păstrat o legătură strânsă cu muzica religioasă tradițională și cea folclorică, rămânând astfel fidel stilului său componistic. În această perioadă a compus mai multe piese, între care cântecul patriotic Pui de lei.

Întors în țară, a dirijat mai multe coruri, printre care și cel al Mitropoliei din București (1914-1932). A fost distins cu numeroase premii pentru activitatea componistică.

Promotor al muzicii psaltice

În paralel, a desfășurat o activitate didactică amplă, formând noi generații de muzicieni. A fost profesor la catedra de teorie, solfegiu și armonie în cadrul Conservatorului bucureștean (1917-1932), dar și la Seminarul Nifon din capitală (1920-1932).

Nemulțumit de repertoriul multor coruri bisericești ce promovau o muzică străină de spiritul Bisericii Ortodoxe, a promovat creația protopsalților români, multe dintre corurile proprii având la bază cântarea psaltică.

A compus, printre altele:

Cântările Sfintei Liturghii, lucrare de excepțională valoare, care cuprinde un Imn Heruvic spectaculos, cu solo de soprană și Răspunsuri Mari de o impresionantă solemnitate;

Prohodul Domnului pentru cor mixt;

La râul Vavilonului pe melodia lui Dimitrie Suceveanu, glasul 3 (lucrare pentru cor mixt cu solo de soprană);

Catavasiile întâmpinării Domnului – Nu pricep, Curată, De frumusețea fecioriei tale, Miluiește-mă, Dumnezeule (pentru trei voci egale);

Doamne Iisuse Hristoase, un colind de Florii cu ison armonizat ce se dezvoltă progresiv.

Lui Gheorghe Cucu îi datorăm și numeroase prelucrări de folclor, colindele fiind genul pentru care a manifestat o deosebită aplecare: a căutat să păstreze în armonizările sale simplitatea lor autentică, optând pentru rafinate nuanțe modale și discrete linii contrapunctice.

S-a mutat la cele veșnice în 24 august 1932.

Sursa textului: Radio România Muzical

Sursa foto: Radio Renașterea