PS Ignatie, la aniversarea Regimentului 52 Artilerie Bârlad: Dumnezeu să apere țara noastră și pe cei ce locuim în ea

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a fost prezent, joi, la aniversarea a 110 ani de la înființarea Regimentului 52 Artilerie „General Alexandru Tell” din Bârlad.

Cu această ocazie, Episcopul Ignatie a oficiat o slujbă de Tedeum, în prezența cadrelor militare, a reprezentanților administrației locale și centrale și a reprezentanților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Potrivit Episcopiei Hușilor, PS Ignatie a subliniat importanța nevoii de comuniune între oameni, indiferent de poziția și rolul pe care-l au în societate.

„Avem nevoie să luptăm pentru comuniune, pentru bucurie, lumină și desigur pentru această căldură sufletească. Toate celelalte vor veni de la sine, mai ales liniștea sufletului, indiferent că suntem slujitori ai Bisericii sau cadre militare, credincioși sau oameni cu responsabilități publice. Cu toții avem nevoie de dramul acesta de liniște, care să ne confere și ambianța pentru a lua deciziile cele mai înțelepte și de folos pentru semenii noștri”, a spus ierarhul.

Citește și: Ziua Clerului Militar, la Catedrala Națională: Biserica și Armata se bucură de cea mai mare încredere din partea poporului român

Cu gândul la Dumnezeu

La final, Episcopul Ignatie s-a rugat pentru protejarea țării și a locuitorilor ei.

„Dumnezeu să ne dea înțelepciune, bunătate, dragoste multă, credință și, desigur, să apere țara noastră și pe noi cei ce locuim în ea, de tot ceea ce este rău. La mulți ani!”

În cadrul ceremoniei, Preasfinția Sa a primit, din partea comandantului Mihai Calinciuc Placheta aniversară a 110 ani de la înființarea Regimentului 52 Artilerie „General Alexandru Tell”.

Foto credit: Episcopia Hușilor

