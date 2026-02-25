PS Emilian Crișanul: Canonul Sfântului Andrei Criteanul este un dialog dintre conștiința noastră și Dumnezeu

„Canonul Sfântului Andrei Criteanul este un dialog dintre conștiința noastră și Dumnezeu”, a subliniat marți Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului.

Preasfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței Mari și a doua parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Feredeu din comuna Șiria, județul Arad.

O autentică școală a pocăinței

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Aradului a evidențiat că alcătuirea liturgică a Canonului cel Mare este o autentică școală a pocăinței, fiind un îndemn la rugăciune, iertare și fapte bune.

„Canonul cel Mare cuprinde o mulțime de învățături și persoane care au dat dovadă de pocăință și întoarcere spre Dumnezeu, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, încât devin exemple pentru noi, cei de astăzi. În canon există un dialog între starea de păcătoșenie și ieșirea din ea”, a spus ierarhul.

„La fel cum în familie ne cerem iertare dacă greșim față de părinți sau față de cei apropiați, cu atât mai mult trebuie să o facem față de Dumnezeu. De aceea acest canon de pocăință ne face să ne întrebăm despre viața noastră: Ce am făcut până acum, ce vom face în continuare, în ce stare ne aflăm?”.

La finalul slujbei, părintele Ilarion Tăucean, starețul mănăstirii, a mulțumit Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul pentru prezență.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului