Slujba să fie însoțită de schimbarea inimii: PS Benedict a slujit în ținutul natal împreună cu tatăl său după trup

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit sâmbăta trecută la Biserica „Învierea Domnului” din Brăzești, filie a Parohiei Ortodoxe din Sartăș, județul Alba, ținutul natal al ierarhului. Din sobor a făcut parte preotul Ioan Vesa, parohul din Sartăș și tatăl după trup al ierarhului.

Episcopul Sălajului a fost întâmpinat de comunitate în sunet de tulnic, specific zonei Munților Apuseni, iar la Liturghie au participat consăteni în straie populare specifice Țării Moților. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal „Synavlia” din Cluj-Napoca.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că Hristos nu caută oameni fără greșeală, ci inimi care Îi aud chemarea și au curajul să-și schimbe radical viața: „Tocmai la un astfel de personaj merge Domnul țintă, de-a dreptul, și nu-i dă explicații, nu-i spune lucruri deosebite, ci doar atât: Vino după Mine. Și el se duce”.

„De fiecare dată când aud acest text, mă gândesc ce putere trebuie să fi avut cuvântul Domnului pentru acel om, ca să-l determine atât de simplu, fără argumentare, să-și schimbe viața radical, să nu mai facă nedreptăți, să nu mai fure, să nu-și mai desfășoare viața în aceleași condiții”, a spus Preasfinția Sa.

„De fapt, era chemarea după care inima lui tânjea atât de mult, fără ca el să-și dea seama. Dorea ceea ce își dorește omul, de fapt: să se întâlnească cu Dumnezeu.”

Convertire prin exemplul personal

Preasfinția Sa a adăugat că adevărata convertire nu rămâne o experiență închisă în viața celui chemat, ci devine vizibilă și îi atrage spre Hristos pe oamenii din mediul în care acesta trăiește și lucrează.

„Dacă un om este cuminte și este un om cu frică de Dumnezeu într-o instituție, ceilalți îl vor vedea și nu vor avea nevoie de lecții din partea lui. Își vor schimba viața pur și simplu privindu-l pe cel care Îl reflectă și Îl întrupează pe Domnul Hristos prin viața evanghelică pe care o trăiește. În felul acesta devenim mărturisitori și transformatori ai vieții sociale acolo unde Dumnezeu ne așază.”

Prin contrast, fariseii rămân observatori de pe margine, refuză să se apropie de Domnul, să aprofundeze mesajul Lui: „Ni se cere să nu mai judecăm din afară, ci să fim participanți la viața celuilalt și să pătimim împreună cu el, nu doar să observăm și să găsim vinovați”, a spus părintele episcop.

Slujba să ne schimbe inima

„Milă voiesc, iar nu jertfă” înseamnă „ca slujba pe care o facem în biserică să fie însoțită de schimbarea inimii”, a mai explicat Preasfinția Sa. „Aceasta înseamnă mila: slujba să nu ne lase la fel. Din nefericire, suntem mulți credincioși în țara aceasta, dar comportamentul nostru nu arată întotdeauna acest lucru”.

„Timpul trece, anii se aștern pe tâmple și ce rămâne din tot ceea ce suntem noi în viața aceasta? Nu rămâne mare lucru decât ceea ce facem pentru ceilalți, decât lucrurile care vin ca expresie a dragostei noastre lăuntrice”, a avertizat Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, preotul paroh Ioan Vesa i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict pentru prezență, împreună-slujire și binecuvântare, iar ierarhul și-a exprimat bucuria revederii cu cei dragi din ținutul natal.

Scurt istoric

Biserica „Învierea Domnului” din Brăzești a fost construită între anii 1936-1937, fiind sfințită de Mitropolitul Nicolae Colan. În decursul anilor, a fost restaurată de mai multe ori.

În anii 1997-1999, lăcașul de cult a intrat într-un amplu proces de renovare și înfrumusețare, sub coordonarea preotului paroh Ioan Vesa, tatăl Episcopului Benedict, care, din anul 1983 până în prezent, păstorește Parohia Sartăș și Filia Brăzești din Protopopiatul Câmpeni, Arhiepiscopia Alba Iuliei.

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Foto credit: Episcopia Sălajului