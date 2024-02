„Din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu”: Interviu cu părinții celui mai tânăr ierarh român

Radio Renașterea, postul de radio al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a transmis marți un interviu inedit cu părinții Episcopului Vicar Benedict Bistrițeanul, cel mai tânăr ierarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Realizatoarea, Ramona Mirabela Mocian, a stat de vorbă cu preotul Ioan și preoteasa Elena-Mărioara Vesa în biserica din Sartăș, satul natal al episcopului vicar, situat Munții Apuseni.

Mama Preasfinției Sale i-a născut pe cei doi copii ai familiei după ce avusese, mai înainte, un grav accident. Ea mărturisește că pe cel mic, actualul ierarh, l-a dăruit simbolic Domnului de când era încă în pântece. Astfel, se confirmă ceea ce scrie Psalmistul: „Din pântecele maicii mele Tu ești acoperitorul meu”.

Momentul difuzării interviului coincide cu aniversarea a 40 de ani de la nașterea Episcopului Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În aceeași dată, cu patru ani în urmă, Preasfinția Sa a fost ales ierarh. Tot în această lună, părinții ierarhului sărbătoresc și 47 de ani de căsătorie.

„Cea mai importantă este familia, este o instituție sfântă și binecuvântată și pentru noi în mod deosebit a fost”, a declarat în interviu Părintele Ioan Vesa, care slujește la Sartăș de 40 de ani.

„Copiii la fel. Și am încercat cât s-a putut să le dăm o creștere aleasă și în viața noastră ne-am bucurat – doamna preoteasă, ca dăscăliță, educându-i și punându-le prima dată stiloul în mână și învățându-i să scrie și să citească – și apoi partea duhovnicească, după ce au crescut, eu ducându-i la biserică, la slujbe.”

Rugată de realizatoare să vorbească despre copii, doamna preoteasă Elena-Mărioara Vesa a început povestea copiilor cu momentele dinaintea nașterii lor, deoarece viața le-a fost amenințată de un grav accident suferit de mamă.

Pus de mamă în mâna Domnului

„Eu am avut un accident foarte mare cu Marius în timpul sarcinii. La Geamăna am fost accidentată de o mașină, un domn șofer care atunci își luase mașină și avea un Aro. În fine și am avut un accident încât nimeni nu se aștepta ca să mai pot duce sarcina la sfârșit”, a povestit doamna preoteasă.

„Accidentul s-a petrecut când eu eram în luna șaptea gravidă și a fost aproape mortal, s-a răsturnat o poartă pe mine și cu tot ce era acolo, încât m-au dezgropat numai cu lopata.”

Cu toate acestea, fratele mai mare al Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul s-a născut sănătos. În mod firesc, după cinci ani, când a aflat că este din nou însărcinată, doamna preoteasă, nesigură pe starea sa fizică, s-a pus pe sine și copilul în mâna lui Dumnezeu.

„Să știți că, de atunci, în gândul meu, am zis: «Dacă Dumnezeu vrea să mai fie o ființă, eu Ție Ți-l voi dărui». Doar în gândul meu, nu a fost exteriorizat gândul și nici Preasfințitului nu i-am spus până când a fost (hirotonit arhiereu – n.red.) la Cluj.”

În continuare, mama ierarhului a povestit cum a decurs copilăria ierarhului în Munții Apuseni. A învățat de mic, singur, să citească și să scrie, dintr-un Abecedar al familiei. A făcut naveta cu Mocănița împreună cu mama, la școala primară din Brăzești, județul Alba, unde ea i-a fost învățătoare. Apoi gimnaziul la Baia de Arieș, într-o clasă unde se făcea multă matematică.

Doamna preoteasă povestește că viitorului ierarh îi plăcea să citească în grădină, când conducea animalele din gospodărie la păscut: „Mergea în grădină și acolo își lua cărțile și citea, parcă se relaxa”.

Pe urmele tatălui

„Un dar mare de la Dumnezeu a fost, dar nu mă gândeam să ajungă până aici”, a spus și tatăl Preasfințitului Părinte Benedict Bistrițeanul.

„Îmi amintesc la examen, când a dat proba de Muzică la facultate, am fost și eu cu el acolo și a cântat o priceasnă dedicată mamei. Și l-a întrebat Înaltul: «De unde ai învățat-o?» «De la (Tă)Ticu!» a răspuns el. Dar acuma s-a întors roata invers și învăț eu multe lucruri de la Preasfinția Sa. Multe, multe lucruri: Câte pot le mai împlinesc, câte nu doar le am în inimă și suflet și în gând, le purtăm alături de soție.”

„De mic a avut înclinație spre a citi, a învăța și de atunci ne-am dat seama că el va urca mai sus decât am urcat eu. Asta este chemarea și la el și mulțumim lui Dumnezeu că de acum culegem roadele și ne bucurăm”, a adăugat parohul din Sartăș.

De când a devenit ierarh, Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul a slujit cel puțin o dată pe an în biserica din satul natal.

„A fi părinte trupesc nu e un lucru ușor. Dar a fi părinte duhovnicesc parcă e și mai greu. Dar ne-am bucurat”, a spus Părintele Ioan Vesa. „Să dea Dumnezeu să poată să-și ducă crucea ierarhiei până la capăt!”

