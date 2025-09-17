Clerici și specialiști în sănătate mintală se vor reuni la Palatul Patriarhiei în cadrul primei conferințe Hristocentric

Clerici și specialiști în sănătate mintală se vor reuni în data de 6 octombrie la Palatul Patriarhiei în cadrul primei Conferințe Naționale Hristocentric.

Tema centrală este îmbunătățirea colaborării dintre cei care se ocupă de suflet și cei care se ocupă de psihic, într-un moment în care societatea românească se confruntă cu o creștere alarmantă a problemelor emoționale și spirituale.

La eveniment sunt așteptați 150 de participanți, iar lucrările vor include atât prezentarea rezultatelor unei cercetări naționale unice, cât și o masă rotundă menită să identifice soluții concrete de colaborare.

Prof. univ. Adrian Opre, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea „Babeș-Bolyai”, a subliniat că este prima conferință de anvergură națională realizată de Comunitatea Hristocentric și prima întâlnire formală între reprezentanții Patriarhiei Române și membrii comunității.

„Vor fi prezenți și vor lua cuvântul personalități de înaltă vizibilitate și o reală credibilitate în ceea ce privește dialogul Bisericii Ortodoxe cu specialiștii în sănătate mintală. Tot acum va avea loc și prima comunicare publică a rezultatelor analizelor focalizate asupra nevoilor, experiențelor și modalităților concrete de colaborare între preoți, psihologi și medici”, a precizat profesorul.

Fondatoarea Centrelor Roua și gazda proiectului, Alexandra Nadane, vede în această conferință o șansă unică: „Doar construind punți între preoți și specialiștii în sănătate mintală putem oferi un sprijin integrat celor aflați în momente dificile. Lucrând direct cu mii de femei aflate în nevoie, am văzut cât de vital este acest tip de colaborare. Conferința Hristocentric întărește și mai mult această lucrare de mare valoare pentru societatea noastră”.

Participarea va fi posibilă doar fizic și numai în baza completării formularului de înscriere.

Hristocentric

Hristocentric este un proiect-pilot care se desfășoară pe o perioadă de doi ani sub umbrela unei asociații gazde – Centrele Roua.

Comunitatea Hristocentric reunește specialiști în sănătate mintală cu preoți duhovnici creștini ortodocși care participă activ la viața bisericii.

Este un proiect premergător formării unei asociații, în vederea colaborării și îmbunătățirii practicii și din perspectiva spiritualității potrivite arealului românesc, raportându-se la antropologia creștină.

Sursă foto: Basilica.ro