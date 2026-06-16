PS Andrei: Sfinții sunt rodirile Duhului Sfânt în Biserică

„Această duminică ne arată că sfinții sunt rodirile Duhului Sfânt în Sfânta Biserică. Pogorârea Duhului Sfânt în lume are ca scop întemeierea Bisericii lui Hristos și, în același timp, sfințirea oamenilor care cred în El”, a spus duminică Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Schitul „Duminica Tuturor Sfinților” de la Gura Izvorului, județul Harghita, care și-a sărbătorit hramul.

Preasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în viața Bisericii și despre chemarea fiecărui creștin la sfințenie.

„Sfinții lui Dumnezeu din ceruri nu trăiesc în izolare, ci în comuniune de iubire cu Preasfânta Treime și împreună cu noi, cei care ne rugăm și îi chemăm în ajutor. Comuniunea sfinților este cea mai luminoasă și mai sfântă manifestare a oamenilor înaintea lui Dumnezeu”.

Ierarhul a subliniat că sfințenia nu aparține doar trecutului, ci este chemarea fiecărui om care trăiește în rugăciune, în pocăință și în fapte de milostenie.

„Sfinții au fost oameni asemenea nouă, dar L-au mărturisit pe Dumnezeu prin viața lor, prin rugăciune, prin jertfă și prin iubirea față de aproapele. Ei ne arată că scopul lucrării Duhului Sfânt este acela de a-l conduce pe fiecare om la asemănarea cu Dumnezeu Cel Sfânt”, a spus Episcopul Covasnei și Harghitei.

La finalul slujbei, protosinghel Spiridon, egumenul Schitului de la Gura Izvorului, a mulțumit Preasfințitului Părinte Andrei pentru prezență și pentru binecuvântarea arhierească oferită obștii și pelerinilor.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei