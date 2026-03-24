PS Andrei atenționează: Dacă ești credincios cu adevărat, cercetezi casa lui Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a atenționat duminică asupra faptului că credința se manifestă prin cercetarea casei lui Dumnezeu.

Vorbind în contextul Evangheliei vindecării copilului demonizat, PS Andrei a remarcat că Mântuitorul i-a spus tatălui despre puterea credinței, cu condiția ca aceasta să nu fie doar declarativă.

„Credința lui era un act intelectual, iubiți frați și surori, așa cum de multe ori facem și noi. Spunem: eu sunt credincios, am credința mea, dar nu prea merg la biserică. Păi dacă ești credincios cu adevărat, cercetezi casa lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Totodată, PS Andrei a amintit și învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur despre credință: „Credința ca forță personală existentă în el și care să-l determine să participe el însuși la minune. Credința nu este știință. Credința este biruința îndoielii, iar minunile le face bunul Dumnezeu.”

În încheiere, Episcopul Covasnei și Harghitei a îndemnat pe credincioși la o viață autentică în Biserică.

„Cine nu cercetează casa lui Dumnezeu, nu este credincios. Fiți aproape de Sfânta Maică Biserică și de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Spovediți-vă curat, împărtășiți-vă cu Sfintele Taine, cercetați Scripturile și fiți aproape de Dumnezeu Cel Bun și Sfânt care ne poate ierta păcatele”, a concluzionat Preasfinția Sa.

Foto credit: Episcopia Harghitei și Covasnei

