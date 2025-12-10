Protoieria Râmnicu Sărat a reunit peste 100 de persoane într-o campanie de donare de sânge

Protoieria Râmnicu Sărat a reunit marți peste 100 de persoane la parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitate, pentru a participa la o campanie de donare de sânge, informează Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

Este vorba despre 124 de persoane, clerici și mireni, care au donat aproximativ 55 de litri de sânge.

„Le mulțumim tuturor celor care transformă gesturile firești de solidaritate în fapte autentice de milostenie”, a transmis pr. protoiereu Cristian Asănache.

„Ne exprimăm recunoștința față de doamna Adriana Crăciun, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Buzău, și față de întreaga echipă care a însoțit-o, pentru profesionalism și dăruire, precum și față de domnul Sorin Cîrjan, primarul municipiului Râmnicu Sărat, pentru sprijinul constant acordat inițiativelor noastre comunitare”.

„Toate aceste demersuri se realizează din mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei”, a precizat protopopul.

Sânge pentru aproapele nostru

Această campanie este a treia din acest an, pe care Protoieria Râmnicu Sărat o organizează pentru donarea de sânge.

Biserica Ortodoxă Română derulează, constant, activități care încurajează donarea de sânge. Recent, Episcopia Italiei a organizat o astfel de acțiune la Roma, în beneficiul pacienților români din spitalele din capitala Italiei.

Campania „Donează sânge, salvează o viață!” a Patriarhiei Române este cea mai amplă din România, desfășurându-se în toate județele.

Campania a ajuns, în acest an, la a 50-a ediție. Pe parcursul celor 12 ani de activitate, s-au strâns peste 25.000 de litri de sânge pentru pacienții din România.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului și Buzăului

