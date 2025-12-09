Credincioșii parohiei Înălțarea Sfintei Cruci din Roma au donat sânge pentru semenii lor

Credincioșii parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din Roma, Italia, au participat, duminică, la o campanie de donare de sânge organizată în comunitatea ortodoxă română.

Potrivit Episcopiei Italiei, această campanie se desfășoară de două ori pe an, fiind organizată de către Sectorul Social al Episcopiei Italiei, în colaborare cu Asociația „La rete di tutti” din localitate.

Scopul campaniei este de a veni în sprijinul pacienților din spitalele din Roma care au nevoie de transfuzii sanguine. Această donare de sânge este cu atât mai apreciată cu cât a avut loc în postul Nașterii Domnului, precizează sursa citată.

Donează sânge, salvează o viață

Și în țară, Biserica se implică activ în donarea de sânge. Campania „Donează sânge, salvează o viață!” a Patriarhiei Române este cea mai amplă din România, desfășurându-se în toate județele.

Campania a ajuns, în acest an, la a 50-a ediție. Pe parcursul celor 12 ani de activitate, s-au strâns peste 25.000 de litri de sânge pentru pacienții din România.

Foto credit: Episcopia Italiei

