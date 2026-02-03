Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului a fost adoptat de Senatul României în ședința de luni.

Propunerea legislativă a fost aprobată cu 95 de voturi pentru, unul împotrivă și șapte abțineri.

Proiectul a fost inițiat de un grup de peste 250 de parlamentari și definește juridic femicidul, în conformitate cu reglementările europene, prevede colectarea și publicarea anuală a datelor privind femicidul și violențele care îl preced, asigură protecție reală pentru orfanii femicidului, recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, și stabilește pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor, conform Agerpres.

Potrivit proiectului, femicidul este definit ca „uciderea cu intenție a unei femei, precum și moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracțiuni săvârșite cu violență, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Totodată, textul aprobat de Senat clasifică femicidul în funcție de circumstanțele în care s-a întâmplat, în trei categorii: intim, non-intim și indirect.

Actul normativ mai stipulează că, în cazurile de violență de gen, acțiunea penală va putea fi declanșată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă.

Proiectul de lege adoptat de Senat va fi înaintat către Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Reacția Bisericii

În urma escaladării cazurilor de femicid, Patriarhia Română și-a exprimat îngrijorarea profundă față de aceste fenomene, care afectează grav demnitatea persoanei umane și unitatea familiilor.

„Orice manifestare a violenței este incompatibilă cu învățătura creștină și toate formele de abuz nu rănesc doar trupul, ci și sufletul persoanei agresate, provocând traume greu de vindecat pe termen lung”, atenționează Patriarhia Română.

La nivelul centrelor eparhiale din țară şi din Republica Moldova sunt desfășurate constant cursuri de prevenire a violenței domestice

Conform datelor, aproximativ 1 din 5 omoruri comise în țară are loc în context domestic.

Pentru a semnala situații de violență domestică, apelați linia telefonică gratuită 0800 500 333.

