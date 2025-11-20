Proiect de educație cinematografică pentru copii la Iași: „Aici, Cinema Junior”

Proiectul de educație cinematografică dedicat copiilor, intitulat „Aici, Cinema Junior”, revine sâmbătă la Iași, informează un comunicat de presă al Ateneului Național Iași.

Evenimentul constă în proiectarea filmului „Ștrumfii”, de la ora 13:00, la Cinema Ateneu. După proiecție, va urma o discuție interactivă cu actorul Dani Popa. Prețul biletului este de 20 de lei.

„Mă bucur să fiu alături de cei mici și de părinți la o nouă ediție Aici, Cinema Junior, cu un film îndrăgit din copilăria multora: Ștrumfii. Astfel de proiecte îi apropie pe copii de cinema și le aprind curiozitatea pentru film ca artă și ca muncă de echipă”.

„Cinematografia unește generații și ne amintește să păstrăm bucuria jocului și a descoperirii, la orice vârstă. Vă aștept pe 22 noiembrie la Cinema Ateneu pentru o după-amiază albastră și plină de povești!”, spune actorul Dani Popa.

Cultivarea interesului pentru artă și dialog

„Aici, Cinema Junior” este o inițiativă a Cinema Ateneu Iași, dedicată copiilor și părinților, care a ajuns la a șaptea ediție. Programul combină proiecția unui film cu o întâlnire caldă și educativă alături de invitați din lumea artistică. Scopul proiectului este să promoveze filmul de calitate și să cultive, încă de la cele mai mici vârste, interesul pentru artă, dialog și imaginație.

După edițiile anterioare, care i-au avut ca invitați pe Ada Lupu, Olimpia Melinte, Tudor Botezatu, Codrin Dănilă și Alexandra Paftală, „Aici, Cinema Junior” își continuă misiunea.

Sala de cinema devine un loc în care poveștile prind viață, iar copiii învață, se joacă și descoperă lumea filmului cu bucurie, afirmă organizatorii.

Foto credit: Jeremy Yap / Unsplash

