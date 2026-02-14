Programul slujirii ierarhilor în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Țolici din județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Someșu Rece, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Giroc din Protopopiatul Timișoara I.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica „Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex” din Oberwart, Austria.

Înaltpreasfințitul Părinte Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, statul american Illinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Peștera Ialomiței din localitatea Moroeni, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din Constanța (zona Medeea).

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, la Catedrala Arhiepiscopală ,,Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Sava” – Berzunți din județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Adjud, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Satu Mare din județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Simon Zilotul și Sfântul Mare Mucenic Mina” din Doncaster, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Biserica „Sfântul Andrei” din municipiul Bârlad.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Sub Margine din județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavriil și Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Săcuieni, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Maioreasa din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal „Duminica Sfinților Români” din municipiul Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim” din satul Manta, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe” din județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va efectua vizite pastorale în eparhie.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Biserica Tătuleștii de Jos, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Cataloi, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău (Catedrala Veche).

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopala „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Biserica din Bichișceaba (Békéscsaba), Ungaria.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfântul Cuvios Serafim de Sarov” din Villanueva i la Geltru, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci şi Sfinții Ierarhi Mărturisitori Iosif din Maramureș şi Sigfrid de Växjö, Luminătorul Suediei, cu cei trei nepoți: Sfinții Sfințiți Mucenici Unaman Preotul, Sunaman Diaconul și Vinaman Ipodiaconul” din Växjö, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Centrul Eparhial din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Domnița Bălașa – Paraclis patriarhal din Capitală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Galata din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluj la Biserica Țăgșoru, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Dumbrăvița 3 din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Biserica „Sfânta Treime” din raionul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Gura Humorului.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Giurgeni din județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Biserica ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Parohia Țipari, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” din Zuera, Spania.

Foto credit: Basilica.ro