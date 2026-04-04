Programul slujirii ierarhilor în Duminica Floriilor

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica Floriilor, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” – Flora din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia „Sfântul Ierarh Calinic” din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Parohia „Schimbarea la Față” din Vichy, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon” din Münster.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Misiunea „Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din Fredericksburg, în statul american Virginia.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Paraclisul Arhiepiscopal „Sf. Cuv. Parascheva”, Londra 4 – Borehamwood, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la filia Parohiei Iana din Vadurile, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” – Paraclis Episcopal din Beiuș, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Orșova, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Parohia „Sfântul Serghie de Radonej” din Varvareuca, raionul Florești, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea Eroilor din Stoianovca, raionul Cantemir, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Volna din municipiul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sf. Ier. Nicolae” din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Catedrala Episcopală „Sf. Alexandru” din Alexandria.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Comana, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Mănăstirea Clocociov, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim” a Mănăstirii Codru, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Zalău (Catedrala Veche).

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Nicolae” și „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Petrovasâla, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Biserica din Chitighaz, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Ostia – Roma, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la filia Parohiei Ortodoxe Române „Sfinții Trei Ierarhi” din Alcochete, Portugalia.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Sf. Ier. Nifon al Constanțianei” și Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul” din Vejle – Kolding, Danemarca.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Parohia „Sf. Dimitrie cel Nou” din Montreal, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe” și „Sf. Columba” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia Pleașa, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Florești, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia „Sf. Cuv. Parascheva de la Iași” din Sigmaringen, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Tisa Silvestri, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe” din municipiul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia Ortodoxă Română „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Lisabona, Portugalia.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților