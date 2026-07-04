Programul slujirii ierarhilor în Duminica a cincea după Rusalii

În Duminica a cincea după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia Popești, județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Mediaș, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji în Parohia „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din localitatea Alimpești, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Stamora Română din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel şi Sf. Elisabeta” din Schwäbisch Hall, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sf. Împărați”, Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, la Mănăstirea Codru, județul Tulcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Mateești din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Tutana Deal din județul Arges.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Paraclisul arhiepiscopal ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Cimitirului Pomenirea, municipiul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sf. Ierarh Nicolae”, Newcastle Upon Tyne, Regatul Unit al Marii Britanii.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji în Parohia Cârja, județul Vaslui.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Domașnea din județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Satu Nou de Jos, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Balta, județul Mehedinţi.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Arhiepiscop ales al Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și mama Sa Elena” din satul Corlăteni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia „Sfântul Pantelimon” din Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji în Parohia ,,Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Bicfalău, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, în Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci”, Proschia, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din filia Feregi, Parohia Cerbăl, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala din Montreal, Canada, împreună cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Proroc Daniel” din Villarrobledo, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Batin, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Erc”, Navan, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Corni I, județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sf. Cruce şi Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din München.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Parohia Trei Movile, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mânăstirea Sihăstria Râșcăi, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Cetățele, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Arbucies, Spania.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților