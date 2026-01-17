Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 29-a după Rusalii

În Duminica a 29-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Atanasie și Chiril” – Copou din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sf. Antonie cel Mare” din municipiul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Nașterea Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Atanasie cel Mare” din Baden, Elveția.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din Gänserndorf, Austria.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Biserica „Sf. Grigorie Teologul” din Easley, statul american Carolina de Sud.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Biserica Paraclis Arhiepiscopal „Sfântul Antonie cel Mare” din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, Israel.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Luduș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Bistrița.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Biserica Domnești de Sus, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Londra, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Biserica „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Dognecea, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Orşova.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul episcopal „Duminica Sfinților Români” din municipiul Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la mănăstirea Eroilor din satul Stoianovca, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Roșiori de Vede.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Acoperămăntul Maicii Domnului din Bolintin Vale, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Biserica Fălcoeni din localitatea Potcoava, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Cocoș din județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Fetindia, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Biserica „Sfântul Cuvios Antonie cel Mare” din Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din localitatea Srediștea Mică, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Biserica din Apateu (Körösszegapati), Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Biserica „Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril” din localitatea L’Aquila, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcala de Henares, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli” din Salzburg, Austria.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sf. Gheorghe și Sf. Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Centrul Eparhial din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Vorona din județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Parohia Fibiș, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sf. Antonie cel Mare” din Viena, Austria.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Piatra Tăieturii din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Biserica ,,Sf. Apostol Andrei”, a Parohiei Micălaca Nouă – Zona 300 din Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei” din Pinto, Spania.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene