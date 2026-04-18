Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 2-a după Paști

În Duminica a 2-a după Paști, a Sf. Ap. Toma, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia „Sfântul Arhidiacon Ștefan” – Frunziș.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, Parohia Lazaret II, municipiul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Biserica „Sfântul Apostol Toma” din Oarța de Sus, județul Maramureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a Parohiei Iosefin din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sf. Mc. Gheorghe, Sf. Cuv. Parascheva și Sf. Cuv. Serafim de Sarov” din Kaiserslautern, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji în Parohia „Izvorul Tămăduirii”, Long Valley, New Jersey, SUA.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Biserica „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Amărăști, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica „Sf. Gheorghe” din Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Toma” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Iratoșu, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfintele Femei Mironosițe”, Aylesbury, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix și cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la Catedrala Episcopală din Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Episcopul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”, sat Chirilovca, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia Butoi, comuna Pârșcoveni, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” din Placencia, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Dohiariu, Muntele Athos.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji în Parohia „Sf. Apostol Toma și Sf. Arsenie de la Prislop” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Duminica Tomei și Sfântul Kevin de Gledalough”, Waterford, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Toma” din Iași.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din orașul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia din satul Băcel, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Suceava.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgura, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Toma” din Faro, Portugalia.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro