Programul slujirii ierarhilor în Duminica a cincea din Post, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

În Duminica a cincea din Postul Mare, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Capela „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Batalionului 634 Infanterie din Piatra-Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Învierea Domnului” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Iara, jud. Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Bucovăț, jud. Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale va sluji la Mănăstirea „Buna Vestire” din Rosiers, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Dresden, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Peștera Ialomiței, jud. Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Strunga, jud. Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în Parohia Nițulești, jud. Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Schitul „Sf. Nifon Patriarhului Constantinopolului” din satul Oeștii Pământeni, jud. Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Parohia „Sfântul Gheorghe” din Odobești, jud. Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Stelian Paflagonul și Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Reading, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Măru, jud. Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, și cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Ieud, jud. Maramureș.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena” din satul Corlăteni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia „Sfinții Antim Ivireanul și Nicolae” din Auvers-sur-Oise, Franța.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Biserica Paraclis Episcopal „Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei” din Miercurea-Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Galaction” din Crângu, jud. Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia „Sfinții Împărați” din Balș, jud. Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Cuvioasa Parascheva” din Dăeni, jud. Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia „Sfinții Grigorie Palama și Arsenie de la Prislop” din Lahr, Germania.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Mărghita, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Altamura, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca” din Gran Canaria, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Göteborg, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Calgary, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în filia Newcastle West a Parohiei „Duminica Tomei și Sfântul Kevin de Glendalough” din Waterford, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din București.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Buna Vestire” din Beclean, jud. Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, jud. Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” din Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Ravensburg-Weingarten, Germania.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” din Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni” din Lanzarote, Spania.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților