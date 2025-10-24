Programul liturgic al sărbătorii Sfântului Dimitrie, Ocrotitorul Craiovei

Sărbătorirea Sfântului Dimitrie, Ocrotitorul Craiovei, va începe sâmbătă, la ora 16:00, prin săvârșirea Vecerniei unite cu Litia, informează Mitropolia Olteniei.

Apoi, de la 18:00, va avea loc procesiunea cu Sfintele Moaște, pe străzile din municipiul Craiova, în fruntea căreia se va afla Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

În cadrul procesiunii vor fi purtate raclele care adăpostesc părți din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfintei Mucenițe Sabina (prăznuită la 27 octombrie), ale Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintei Mucenițe Tatiana Diaconița și ale Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.

Procesiunea va porni de la Catedrala Mitropolitană, va continua la Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi”, după care va trece prin fața Teatrului Național, a Universității, Prefecturii, urmând apoi să ajungă la Biserica „Sfântul Ilie” și apoi la Catedrala Mitropolitană.

Iată programul liturgic integral

Sâmbătă, 25 octombrie 2025

16:00 – Vecernia cu Litie

18:00 – Procesiunea cu Sfintele Moaște pe străzile Municipiului Craiova

20:00 – Așezarea Sfintelor Moaște pe esplanada Catedralei

24:00 – Sfânta Liturghie

Duminică, 26 octombrie 2025 – Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

07:00 – Sfinţirea apei, Ceasurile I, III și VI; Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie

09:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

17:00 – Ceasul IX, Vecernia cu Litie

19:00 – Aducerea Sfintelor Moaște în Catedrală

Luni, 27 octombrie 2025 – Sărbătoarea Sântului Dimitrie cel Nou şi a Sfintei Mucenițe Sabina

07:30 – Utrenia și Sfânta Liturghie

Foto credit: Mitropolia Olteniei

