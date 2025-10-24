Programul liturgic al sărbătorii Sfântului Dimitrie, Ocrotitorul Craiovei

Sărbătorirea Sfântului Dimitrie, Ocrotitorul Craiovei, va începe sâmbătă, la ora 16:00, prin săvârșirea Vecerniei unite cu Litia, informează Mitropolia Olteniei.
Apoi, de la 18:00, va avea loc procesiunea cu Sfintele Moaște, pe străzile din municipiul Craiova, în fruntea căreia se va afla Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.
În cadrul procesiunii vor fi purtate raclele care adăpostesc părți din moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfintei Mucenițe Sabina (prăznuită la 27 octombrie), ale Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfintei Mucenițe Tatiana Diaconița și ale Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah.
Procesiunea va porni de la Catedrala Mitropolitană, va continua la Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi”, după care va trece prin fața Teatrului Național, a Universității, Prefecturii, urmând apoi să ajungă la Biserica „Sfântul Ilie” și apoi la Catedrala Mitropolitană.
Iată programul liturgic integral
Sâmbătă, 25 octombrie 2025
16:00 – Vecernia cu Litie
18:00 – Procesiunea cu Sfintele Moaște pe străzile Municipiului Craiova
20:00 – Așezarea Sfintelor Moaște pe esplanada Catedralei
24:00 – Sfânta Liturghie
Duminică, 26 octombrie 2025 – Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
07:00 – Sfinţirea apei, Ceasurile I, III și VI; Acatistul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
09:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
17:00 – Ceasul IX, Vecernia cu Litie
19:00 – Aducerea Sfintelor Moaște în Catedrală
Luni, 27 octombrie 2025 – Sărbătoarea Sântului Dimitrie cel Nou şi a Sfintei Mucenițe Sabina
07:30 – Utrenia și Sfânta Liturghie