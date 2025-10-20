La Craiova va avea loc Simpozionul Internațional „Paradigma creștină a unei Europe unite. Sinodul I Ecumenic de la Niceea”

Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova vor organiza, în perioada 21-23 octombrie 2025, Simpozionul Internațional „Paradigma creștină a unei Europe unite. Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) – perspective sincronice și diacronice”.

Evenimentul va marca atât jubileul de 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), cât și Centenarul ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie (1925-2025).

Lucrările vor avea loc la sediul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova (Sala de festivități), începând de marți, 21 octombrie 2025, ora 10:00, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a Prof. Univ. Dr. Cezar Ionuț Spînu, Rectorul Universității din Craiova, și a reprezentanților autorităților locale, municipale și județene.

Evenimente

În deschidere va avea loc Ceremonia de premiere a Corului bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova (Dirijori: Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Mazilița și Protodiac. Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă), care a obținut anul aceasta Premiul II la Concursul Național de Muzică bisericească „Lăudați pe Domnul!” organizat de Patriarhia Română.

Două conferințe inaugurale vor fi susținute de Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București și de Prof. Univ. Dr. Bernard Callebat, profesor la Facultățile de Drept și Drept Canonic ale Universității Catolice din Toulouse, Franța.

La finalul primei sesiuni de conferințe și de dezbateri va fi vernisată expoziția de icoane: Imagine și dogmă: tradiție și continuitate în arta creștină, la Muzeul „Sf. Nicodim” al Facultății de Teologie Ortodoxă și va fi organizat un pelerinaj la biserici monument istoric din Oltenia.

În cadrul sesiunii Creștinism și filosofie va participa Domnul Prof. Univ. Dr. Andrei Marga (Prof. univ. emerit UBB Cluj-Napoca), care va conferenția pe tema Le retablissement de la paix en Europe et les options du christianisme, prezentând și cartea Filosofia prezentului.

Tematici

Sfânta Scriptură în formularea adevărului dogmatic al Bisericii la Sinodul I Ecumenic;

Contribuția Sfinților Părinți și contextul istoric al Sinodului I Ecumenic;

Receptarea normelor canonice ale Sinodului I Ecumenic în cultul, predica și disciplina Bisericii;

Imagine și dogmă: tradiție și continuitate în arta creștină;

Valoarea dogmatică, patristică și liturgică a Sinodului I Ecumenic de la Niceea (325);

Europa: creștinism și geopolitică astăzi.

Simpozionul va cuprinde sesiuni de Teologie, Artă Sacră, Creștinism și filosofie, workshop-uri pentru doctoranzi în Teologie din întreaga țară, care vor prezenta lucrări sub îndrumarea conducătorilor lor de doctorat.

Vezi Programul simpozionului aici.

Foto credit: Ziarul Lumina