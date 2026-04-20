Profesori, studenți și preoți au plantat 2.000 de copaci într-o localitate din Timiș

Profesori, preoți și studenți teologi au plantat sâmbătă 2.000 de puieți de salcâm pe raza localității Iecea Mică din județul Timiș.

Acțiunea a fost organizată de Departamentul de Cercetare și Inovare al Universității de Vest din Timișoara. La plantare au participat studenți de la diferite facultăți, printre care și de la Facultatea de Teologie din Timișoara.

Acestora li s-au alăturat părintele lect. Marius Florescu, părintele Cristian Gheorghiță Popa, de la Parohia Cărpiniș, și părintele Alin Ibănescu, de la Parohia Iecea Mică.

Noua plantație va funcționa ca o barieră împotriva vântului și a prafului ce vin dinspre câmpuri în localitate.

Acțiunea s-a încheiat cu slujba de binecuvântare a livezilor și cu stropirea cu apă sfințită a puieților de salcâm.

Foto credit: Mitropolia Banatului