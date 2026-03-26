Prof. Ioan-Aurel Pop: O societate sănătoasă e o societate conservatoare în măsura în care apără valorile din trecut

Profesorul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a spus miercuri că o societate sănătoasă e o societate conservatoare, în măsura în care apără trecutul și valorile sale.

El a făcut aceste afirmații la Buzău, cu ocazia inaugurării Centrului educațional pentru permacultură și hrană sănătoasă situat în Casa Grădinarului.

„O societate sănătoasă e o societate conservatoare în măsura în care conservă trecutul, în măsura în care apără aceste valori și sunt absolut convins că în viața orașului Buzău, acest domeniu, care a devenit un parc extraordinar și nu de orice fel, ci unul sănătos, bazat pe o economie sănătoasă, pe o economie aproape naturală, cum îmi place mie să spun, va demonstra că învățăturile din trecut, chiar din evul mediu, sunt de valorificat”, a afirmat președintele Academiei Române, potrivit agenției Agerpres.

Primăria Municipiului Buzău desfășoară, în perioada 25-26 martie, prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, proiectul „Salvarea patrimoniului, salvarea identității”.

În memoria lui Alexandru Marghiloman

Centrul educațional pentru permacultură și hrană sănătoasă este situat pe fostul domeniu Marghiloman. Irina Vlăducă Marghiloman, ultimul descendent al lui Alexandru Marghiloman, a luat parte la eveniment și s-a declarat onorată de demersul Primăriei Municipiului Buzău.

„Ne onorează să fim din nou împreună în acest parc minunat. Fata noastră Alexandra, soțul meu și cu mine, mulțumim pentru omagiul adus astăzi de dumneavoastră unchiului meu. Mulțumim domnului primar Constantin Toma și echipei sale care a făcut posibil acest eveniment”.

„Un mare respect și mulțumire aducem prietenilor noștri din Basarabia, cărora le mulțumesc din suflet că sunt alături de noi. Sigur că unchiul meu s-ar fi bucurat enorm de mult să fie printre noi, poate că ne vede, Doamne ajută”, a transmis Irina Vlăducă Marghiloman.

După inaugurare, a avut loc o sesiune de comunicări științifice, desfășurată în parteneriat cu Academia Română și Academia de Științe a Moldovei.

Foto credit: Arhiva Academia Română

