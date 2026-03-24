Academiile din România și Republica Moldova vor lansa un consiliu academic comun

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei vor lansa joi Consiliul Academic Român, o platformă de cooperare științifică menită să consolideze dialogul și colaborarea în spațiul academic românesc.

Potrivit unui comunicat de presă, ceremonia de lansare a noului for academic va avea loc în Aula Academiei Române și va include semnarea documentelor de constituire, urmată de o întâlnire cu presa, în cadrul căreia vor fi prezentate misiunea, obiectivele și principiile de funcționare ale Consiliului Academic Român.

Memorandumul, Acordul de constituire și Statutul vor fi semnate de președinții celor șase instituții membre: Academia Română, Academia de Științe a Moldovei, Academia de Științe Juridice din România, Academia de Științe Medicale din România, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și Academia de Științe Tehnice din România.

Cooperare academică

„Consiliul Academic Român se constituie ca platformă de cooperare academică interinstituțională, având misiunea de a consolida dialogul științific și colaborarea interdisciplinară, precum și de a valorifica potențialul intelectual al comunității academice în analiza și orientarea dezvoltării societății”, transmite Academia Română.

Noul organism va avea un rol activ în elaborarea de studii și recomandări pe teme de interes public, contribuind la dezvoltarea unui spațiu comun al cunoașterii și integrat în circuitul european și internațional.

„Constituirea Consiliului Academic Român reprezintă un moment de referință pentru consolidarea cooperării academice în spațiul românesc, reafirmând rolul instituțiilor academice ca repere ale cunoașterii, dialogului intelectual și responsabilității publice”.

Consiliul Academic Român va funcționa sub coordonarea Academiei Române, cu respectarea autonomiei fiecărei instituții membre, iar lansarea va fi urmată de prima ședință a Consiliului de coordonare, în cadrul căreia vor fi alese structurile de conducere.

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Foto credit: Arhiva Basilica.ro