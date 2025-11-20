Prof. Adrian Lemeni: Să nu fim prizonierii unui anumit duh care stă în spatele exploziei inteligenței artificiale

O conferință dedicată inteligenței artificiale a avut loc, marți, la Centrul PRECIS de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București.

Cu această ocazie, profesorul Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București a vorbit despre curajul asumării autenticității, într-o eră care pune accent pe logica impersonalului.

„A fost o ocazie de a mărturisi despre autenticitate, curajul de a asuma autenticitatea în era inteligenței artificiale”.

„În contextul în care tot mai mult ne confruntăm cu ceea ce ține de această logică a impersonalului, a unei automatizări, nu doar a gândirii, o standardizare, nu doar la nivelul gândirii, ci și la nivelul vieții, cred că este foarte important să redescoperim și să dăm mărturie despre curajul autenticității”, a spus profesorul Lemeni pentru Trinitas TV.

Să nu ne amăgim

Domnia sa a subliniat importanța de a nu ne lăsa capturați de un anumit duh, care este în spatele exploziei de inteligență artificială.

„În ceea ce mă privește, am subliniat că, dincolo de ceea ce înseamnă rezultatele cu totul deosebite pe care le constatăm în acest domeniu al inteligenței artificiale, și evident, nu se pune problema de a fi contestate aceste rezultate”.

Cred că e important, totuși, să nu ne lăsăm amăgiți de ceea ce înseamnă riscul de a deveni prizonierii unui anumit duh prin care se întemeiază, de fapt, toată această explozie a inteligenței artificiale”, a concluzionat profesorul Lemeni.

Autenticitatea este restaurarea omului în Hristos

Au mai susținut prelegeri profesorii universitari Florin Pop de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din Bucu­rești, respectiv Ștefan Trăușan-Matu de la Departamentul de Informatică al Univer­sității Politehnica din București și cercetător al Institutului de Inteligență Artificială al Academiei Române.

Profesorul Florin Pop a explicat că autenticitatea omului, mai ales în această perioadă, nu este altceva decât chipul restaurat al lui Hristos.

„Axul acesta al auten­ticității omului, indiferent de perioadă, dar mai ales acum când tehnologia și inteligența artificială cresc expo­nențial, nu este altceva decât chipul restaurat al lui Hristos în om. Aceasta este reduta viitorului. Aceasta trebuie să fie direcția noastră de orientare”, a declarat acesta, citat de Ziarul Lumina.

Limitările inteligenței artificiale

În cuvântul său, profesorul Ștefan Trăușan-Matu a avertizat despre limitele pe care le are acest instrument digital.

„Trebuie să fim atenți pentru că uneori greșește, halucinează, uneori e părtinitoare, și de asta nu trebuie să avem totală încredere în ea. Este un instrument foarte util, dar trebuie să-l luăm ca instrument și să avem discernământ”, a menționat domnia sa.

De asemenea, profesorul a mai subliniat că „inte­li­gența artificială este bazată exact pe cuvinte, deci pe texte pe care le-a învățat și le poate repeta ca un papagal, la un cu totul alt nivel, bineînțeles. Dar nu are duh, nu are dragoste, nu are spirit”, a afirmat cadrul didactic universitar.

Foto credit: Ziarul Lumina

