Icoana Maicii Domnului „Trihirusa” de la Mănăstirea Neamț va fi adusă la hramul Parohiei Precista din Bacău

Icoana Maicii Domnului „Trihirusa” de la Mănăstirea Neamț va fi adusă la hramul Parohiei „Precista” din municipiul Bacău, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a lăcașului de cult.

Credincioșii vor putea să se închine la cinstitul odor în perioada 7–15 august, în cadrul manifestărilor dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, intitulate „Zilele Precistei la Bacău”.

Programul va debuta vineri, 7 august, la ora 09:30, prin primirea icoanei aduse de la Mănăstirea Neamț. În ziua de duminică, 9 august vor fi oficiate Utrenia de la 07:30 și Sfânta Liturghie, începând cu ora 09:00.

Evenimentele vor continua în ajunul sărbătorii hramului, vineri, 14 august, de la ora 17:00, când va fi săvârșită slujba Vecerniei cu Litie, urmată de Prohodul Adormirii Maicii Domnului. Programul va culmina sâmbătă, 15 august, cu Sfânta Liturghie, oficiată de la ora 09:00, și cu parastasul pentru ctitorii lăcașului de cult băcăuan.

Parohia „Precista” își desfășoară activitatea pe strada 9 Mai, nr. 48, din municipiul Bacău.

Icoana Maicii Domnului „Trihirusa”

Icoana Maicii Domnului „Trihirusa” de la Mănăstirea Neamț este o copie fidelă a cunoscutului odor păstrat la Mănăstirea Hilandar din Sfântul Munte Athos. A fost adusă în Moldova, în anul 1788, de Sfântul Paisie de la Neamț.

Denumirea de „Trihirusa” (cu trei mâini) este legată de o minune din viața Sfântului Ioan Damaschin, mare apărător al cinstirii sfintelor icoane în secolul al 8-lea. După ce i-a fost tăiată mâna în urma unor acuzații nedrepte, sfântul s-a rugat înaintea icoanei Maicii Domnului și a primit în chip minunat vindecarea.

În semn de recunoștință pentru ajutorul primit, Sfântul Ioan Damaschin a așezat la icoană o mână din argint, gest care a dat naștere reprezentării cunoscute astăzi sub numele de „Trihirusa”.

Foto: Doxologia / Pr. Silviu Cluci