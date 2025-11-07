Președintele Academiei Române avertizează: Inteligența artificială poate deveni o primejdie

Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, a atras atenția asupra riscurilor utilizării necontrolate a inteligenței artificiale, potrivit Agerpres.

Academicianul a subliniat că, deși inteligența artificială a devenit indispensabilă în aproape toate domeniile, ea poate ajunge să domine omul dacă nu este folosită cu discernământ și responsabilitate.

Acest discurs a avut loc în contextul Conferinței „Rolul științei în lumea modernă – Inteligența artificială, provocarea secolului XXI”, organizată joi de către Academia Română și Academia de Științe a Moldovei.

Conferința a reunit academicieni, cercetători și specialiști din diverse domenii, care au discutat despre rolul științei în societatea contemporană și provocările pe care le ridică dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale.

Academicianul Ioan-Aurel Pop a avertizat, de asemenea, că omenirea trebuie să-și păstreze controlul moral și intelectual asupra propriilor creații:

„Ceea ce creăm din mâna și mintea omului poate să fie de nestăpânit”, a spus academicianul.

Referindu-se la evoluțiile recente din domeniu, Ioan-Aurel Pop a menționat că inteligența artificială a pătruns în toate domeniile – de la știința medicală la cultură și artă – și a devenit „de neînlocuit”.

Comparând unele scenarii actuale cu cele din literatura și cinematografia Science Fiction, în care „roboții stăpânesc lumea, iar oamenii devin un fel de roboți”, academicianul a subliniat că astfel de viziuni „nu mai sunt departe de a se realiza”.

Colaborare academică

Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a subliniat importanța colaborării dintre comunitatea științifică și factorii de decizie, amintind că Organizația Națiunilor Unite a declarat perioada 2024–2033 drept Deceniul Internațional al Științelor pentru Dezvoltare Durabilă.

„Ne aflăm într-un moment care necesită acțiuni bazate pe rațiune și viziune științifică. Suntem chemați să dezvoltăm soluții inovatoare și să protejăm valorile care ne definesc”, a spus academicianul basarabean.

Ion Tighineanu a propus formarea unei Rețele a Academiilor din spațiul românesc, care să valorifice colaborarea dintre cercetătorii de pe ambele maluri ale Prutului, precum și crearea unui consiliu consultativ privind utilizarea etică a inteligenței artificiale.

Mesaje de susținere au fost transmise și de personalități internaționale, între care prof. Peter Gluckman, președintele Consiliului Științific Internațional, și prof. James Rothman, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină (2013).

