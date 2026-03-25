Producția ecologică câștigă teren în Harghita, susținută de pajiști naturale și apicultură

Peste 700 de fermieri din județul Harghita sunt implicați în agricultura ecologică, majoritatea orientându-se spre exploatarea pajiștilor naturale și apicultură certificată bio.

Datele oficiale arată că aproximativ 37.000 de hectare sunt utilizate în acest scop, reprezentând o parte importantă din totalul pajiștilor existente la nivel județean, informează Agerpres.

Furajele obținute în sistem ecologic sunt folosite atât în fermele certificate, cât și în exploatațiile convenționale, în special în sectorul producției de lapte.

Dezvoltarea acestui tip de agricultură este susținută printr-un cadru național care promovează obținerea unor produse de calitate, protejarea mediului și utilizarea responsabilă a resurselor locale.

Mai sănătos, dar mai scump?

Cu toate acestea, producția ecologică presupune costuri mai ridicate comparativ cu cea convențională, în principal din cauza proceselor de certificare și control.

Deși o parte dintre aceste cheltuieli sunt compensate prin subvenții, producătorii sunt nevoiți să valorifice produsele la prețuri mai mari pentru a-și asigura rentabilitatea, a precizat Romfeld Zsolt, directorul Direcției Județeană pentru Agricultură Harghita.

„Din cauza certificării și a respectării condițiilor, au cost de producție mai mare decât cele convenționale și este necesar, adică absolut obligatoriu să valorifice pe o piață mai scumpă, având în vedere costul.

În schimb, se formează o cultură a consumului produselor ecologice și este o cerință generală, dar oamenii, din experiență știm, că toți ar mânca bine, dar la aceeași preț”, a explicat Zsolt.

În acest context, diferența dintre cererea pentru produse de calitate și disponibilitatea consumatorilor de a plăti mai mult rămâne o provocare.

Provocări în sectorul de procesare

Accesul în sistemul ecologic implică un angajament pe termen lung, care poate ajunge la șapte ani, incluzând perioada de conversie și cea de menținere a certificării.

Pe durata acestui interval, fermierii trebuie să respecte reguli stricte și să se supună controalelor periodice. Specialiștii consideră că activitatea devine profitabilă, în general, pentru exploatațiile care depășesc două hectare.

Deși numărul producătorilor este semnificativ, sectorul de procesare rămâne slab dezvoltat.

În județ funcționează doar câteva unități care prelucrează și comercializează produse ecologice, inclusiv lactate sau plante medicinale, ceea ce limitează valorificarea superioară a materiei prime.

Cum găsim un produs bio

Un segment distinct al agriculturii ecologice locale îl reprezintă apicultura. Zeci de apicultori certificați gestionează mii de familii de albine, amplasate în zone montane cu biodiversitate ridicată. Produsele apicole obținute în aceste condiții sunt comercializate atât pe piața internă, cât și la export.

Totuși, apicultorii se confruntă cu dificultăți generate de condițiile climatice și de valorificarea producției, mierea fiind considerată un produs relativ scump. În cazul vânzărilor directe, diferența de preț obținută pentru produsele certificate nu acoperă întotdeauna costurile suplimentare implicate.

În prezent, interesul pentru certificarea ecologică se menține relativ constant, fără creșteri semnificative.

Produsele bio pot fi identificate de consumatori prin marcajele specifice, precum sigla europeană și mențiunile dedicate de pe ambalaj.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro/ Raluca Ene

