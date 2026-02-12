2026 a fost desemnat Anul Internațional al Femeii Fermier

Anul 2026 a fost declarat de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) drept Anul Internațional al Femeii Fermier (International Year of the Woman Farmer – IYWF 2026), o inițiativă coordonată de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU (FAO).

Această desemnare vine să evidențieze rolul esențial pe care femeile îl joacă în sistemele agroalimentare globale, de la producție și procesare până la comerț și inovație, deși adesea contribuțiile lor rămân nerecunoscute.

Femeile reprezintă aproximativ 41% din forța de muncă agricolă la nivel mondial, fiind piloni ai securității alimentare, nutriției și rezilienței economice.

Scopul principal al acestui an este de a crește conștientizarea asupra acestor roluri și de a promova acțiuni concrete pentru creșterea implicării femeilor în agricultură.

FAO a lansat oficial campania la sfârșitul anului 2025, la Roma, subliniind nevoia de reforme politice și investiții care să sprijine femeile și să construiască sisteme agroalimentare mai sustenabile.

Inițiativa a fost susținută de 123 de țări, inclusiv Statele Unite, care au introdus rezoluția la ONU.

Inițiative locale și sprijin pentru femeile din agricultura românească

În România, Anul Internațional al Femeii Fermier este reflectat prin diverse programe și inițiative care vizează încurajarea femeilor care activează în agricultură.

Un exemplu notabil este programul TalentA. Ediția 2025-2026 a acestui program educațional include 50 de femei fermier din România și Republica Moldova, oferindu-le cursuri intensive în managementul afacerilor agricole, agronomie modernă și practici sustenabile.

Participantele provin din sectoare variate, precum pomicultură, viticultură, apicultură și producție de legume, și beneficiază de granturi totale de 15.000 de dolari pentru proiectele lor.

Programul, care rulează din octombrie 2025 până în februarie 2026, implică și mentori din edițiile anterioare, creând o rețea de sprijin pentru femeile implicate.

Instituții educaționale și organizații locale promovează tema prin postări și evenimente.

Facultatea de Agricultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a evidențiat desemnarea anului 2026 ca Anul Femeii Fermier pe rețelele sociale, subliniind coordonarea FAO și colaborarea cu alte agenții ONU.

