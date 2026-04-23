Priveghere la Mănăstirea Pantocrator | FOTO

În ajunul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, la Mănăstirea Pantocrator a fost săvârșită privegherea de toată noaptea. Slujba a fost oficiată de Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Academic Byzantion.

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