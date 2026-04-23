Priveghere la Mănăstirea Pantocrator | FOTO

În ajunul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, la Mănăstirea Pantocrator a fost săvârșită privegherea de toată noaptea. Slujba a fost oficiată de Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Academic Byzantion.
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud își cinstește ocrotitorul
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud își cinstește miercuri ocrotitorul, pe Sf. Mc. Veniamin. Preasfinția Sa s-a născut în 11 iunie 1975 la Puhoi, în raionul Ialoveni al Republicii Moldova, din părinții Ion și Evdochia…
Ziua Imnului Național al României: „Deșteaptă-te, române!”, simbol al libertății și al demnității naționale
România sărbătorește miercuri Ziua Imnului Național. Cântecul patriotic „Deșteaptă-te, române!”, care a devenit imn de stat în 1990, este unul dintre simbolurile fundamentale ale statului român, alături de drapel, stemă și sigiliul statului. Ziua a…
Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri: Două săptămâni de curățire spirituală Postul Adormirii…
Constantin Săftoiu, un asiduu sprijinitor al bisericilor și mănăstirilor, a fost prohodit de trei ierarhi și numeroși stareți
Episcopul Macarie al Europei de Nord a oficiat marți, împreună cu Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul și cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Sfânta Liturghie și slujba Înmormântării pentru domnul Constantin…
Arhiepiscopul Aradului l-a primit în vizită pe Mitropolitul grec de Atlanta
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, l-a primit luni în vizită pe Mitropolitul Sebastian de Atlanta din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Grecești din America (Patriarhia Ecumenică). Arhiepiscopul Timotei i-a prezentat mitropolitului noua Catedrală Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din…