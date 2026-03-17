Primul Marș pentru Viață din 2026: Oneștenii l-au organizat în duminica în care au înălțat Sf. Cruce în procesiune

Mii de locuitori din Onești, județul Bacău, au participat duminică la primul Marș pentru Viață organizat în acest an în țara noastră: s-a desfășurat cu prilejul tradiționalei procesiuni din Duminica Sfintei Cruci.

Evenimentul a debutat la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din municipiu, de unde coloana de credincioși s-a deplasat pe Bulevardul Republicii către Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh”.

Participanții au purtat cruci, icoane și pancarte pro-viață și au făcut popasuri de rugăciune la principalele intersecții, unde au fost citite pericope evanghelice și rostite ectenii speciale. Tinerii voluntari de la ATOR Onești, îmbrăcați în port popular, au conferit dinamism evenimentului.

La Catedrală, într-un gest deosebit de unitate spirituală, participanții au intonat „Imnul Pro Vita” scris de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Versurile reprezintă un legământ colectiv de protejare a pruncilor nenăscuți și de prețuire a mamei ca purtătoare de viață.

Părintele Ilarion Mâță, consilier eparhial, a transmis cuvântul ierarhului, subliniind că fiecare naștere de prunc este o participare la miracolul creației.

Părintele Nicolae Zaharia, Protopop de Onești, a vorbit despre Sfânta Cruce ca „pom al vieții”, care ne oferă umbră și odihnă la jumătatea urcușului spre Înviere și a adresat mulțumiri tuturor celor care au ales să fie „mărturisitori ai vieții” în această zi.

Evenimentul s-a încheiat cu un recital de cântări religioase susținut de Părintele Vlad Roșu și de interpreta Raluca Diaconu.

Foto credit: Protoieria Onești