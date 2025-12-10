Primul concert susținut de Grupul psaltic Tronos la Mănăstirea Cernica a marcat 75 ani de la canonizarea Sf. Ier. Calinic

Grupul psaltic Tronos, condus de Arhid. Mihail Bucă, Protopsaltul Catedralei Patriarhale, a cântat miercuri pentru prima dată la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov.

Evenimentul a marcat împlinirea a 75 de ani de la canonizarea Sfântului Ierarh Calinic și 20 de ani de la canonizarea Sfântului Cuvios Gheorghe.

Arhid. Mihail Bucă, legătură de suflet cu mănăstirea

„Mănăstirea Cernica este locul copilăriei mele, deoarece am ajuns prima dată aici când aveam doar șase ani, adus de tata, iubitor de Mănăstirea Cernica și de cântarea ei. De atunci, locul m-a cucerit și Sfântul Calinic m-a ajutat și mi-a fost călăuzitor”, a declarat Arhid. Mihail Bucă pentru Basilica.ro.

Protopsaltul Catedralei Patriarhale a rememorat desele sale participări la slujbele de la Cernica, unde mergea pentru liturghiile și privegherile la care cântau psalți buni.

„În strana dreaptă a activat Părintele Pimen Georgescu, protopsaltul Cernicăi, de la care am învățat – am furat pot spune – multe taine ale muzicii bizantine. Mereu îl ascultam cu dragoste și vedeam cum se dăruia la sfintele slujbe. Îmi plăcea foarte mult modul lui de interpretare”, a spus Arhid. Mihail Bucă.

El a evocat picnicurile organizate de familie și prieteni în spatele casei Sfântului Calinic și la Fântâna Turcului din incinta mănăstirii și a mărturisit că Mănăstirea Cernica i-a devenit a doua casă, unde vine adesea cu dragoste și se închină la moaștele Sfântului Calinic

„Iar acum este un moment istoric, este primul concert Tronos la Biserica Sf. Nicolae din ostrov. Este un eveniment pentru noi unic – mai ales pentru mine, pentru că îmi aduc aminte de toată copilăria mea de la Mănăstirea Cernica, atunci când părinții veneau cu prietenii lor”, a mai spus protopsaltul.

Colinde bizantine și piese de inspirație folclorică

Evenimentul a fost prezentat de jurnalistul Cristi Șelaru și s-a bucurat de participarea unor oaspeți importanți în audiență, între care Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Excelența Sa Ciprian Olinici, Secretar de Stat pentru Culte.

Psalții au cântat atât colinde bizantine – între care și compoziții originale ale membrilor grupului, cât și piese din folclorul românesc. O piesă inspirată din cultura ucraineană a adus publicului și emoția colindului de peste hotare.

„După această seară de colind și rugăciune trăită aici, la Mănăstirea Cernica, poate că un lucru rămâne mai clar ca oricând: Crăciunul nu este despre zgomot, despre forfota cumpărăturilor și nici despre podoabele care se ofilesc după câteva zile, ci este despre Dumnezeu Care Se face Om, despre Hristos Care intră tainic în viața fiecăruia dintre noi”, a spus în final Cristi Șelaru.

„Colindul nu este decor sonor de iarnă — colindul este mărturisire de credință, este Evanghelie cântată, este rugăciune pusă pe glas. Iar ceea ce am trăit în această seară la Cernica a fost exact acest lucru: nu un spectacol, ci o comuniune – între psalți, monahi și credincioși, între trecutul sfinților acestui loc și prezentul Bisericii noastre.”

Evenimentul s-a desfășurat la Biserica „Sf. Nicolae” a mănăstirii, situată în ostrovul Lacului Cernica. Sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează, în tradiția românească, începutul perioadei colindelor.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Arhid. Nicolae Iftimiu (deschidere articol)