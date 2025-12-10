„Doar comuniunea noastră cu Dumnezeu ne odihneşte sufletul, ne linişteşte şi ne împlineşte”, a explicat duminică Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Naționale. Referindu-se la Evanghelia Duminicii…