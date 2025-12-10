Miercuri, 10 decembrie 2025, grupul psaltic Tronos a susținut primul său concert de colinde la Mănăstirea Cernica.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
Miercuri, 10 decembrie 2025, grupul psaltic Tronos a susținut primul său concert de colinde la Mănăstirea Cernica.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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