Primăria Capitalei invită bucureștenii la o serie de concerte în aer liber: Camerata Regală surprinde cu un repertoriu adaptat spațiului urban

Primăria Capitalei invită publicul să ia parte, în perioada 17 și 21 septembrie, la o serie de concerte gratuite în Piața George Enescu din centrul Bucureștiului. Una dintre cele mai așteptate apariții muzicale ale toamnei vine din partea Orchestrei Camerata Regală, care va surprinde auditoriul cu un repertoriu adaptat spațiului urban.

Ajuns la a VI-a ediție, proiectul este organizat de Centrul Cultural al Municipiului București (ARCUB) și Primăria Capitalei, în parteneriat cu ARTEXIM, fiind un loc de întâlnire cu muzica clasică, prin concerte gratuite în aer liber, ce completează armonios Festivalul Internațional „George Enescu”.

Serile vor debuta cu recitaluri susținute de bursierii Fundației Regale Margareta a României, iar la granița cu muzica se va afla artă vizuală: expoziția „Preocupări și pasiuni ale membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului”, care va reuni peste 60 de lucrări semnate de tineri artiști ai programului „Tinere Talente”.

Camerata Regală, simbol al rafinamentului muzical românesc

Reprezentând un simbol al rafinamentului muzical românesc, Camerata Regală revine în atenția publicului cu un concert dirijat de Constantin Grigore.

„Sunt bucuros că orchestra Camerata Regală – orchestră aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale, Principele Radu al României – este din nou prezentă în cadrul Festivalului Internațional George Enescu. După succesul concertului din 30 august de la Ateneul Român, Camerata Regală prezintă publicului un al doilea concert în cadrul FIGE, de această dată în Piața Festivalului”, a transmis pentru Basilica.ro dirijorul Constantin Grigore.

„Pentru acest concert am gândit un program special, care iese ușor din sfera Festivalului și care prezintă publicului muzica de pe coloanele sonore ale unor filme celebre precum Titanic, Pirații din Caraibe, Dirty Dancing sau Schindler’s List”.

Repertoriul adaptat spațului urban

Recunoscută pentru interpretările sale expresive și pentru promovarea tinerelor talente, Camerata propune un repertoriu adaptat spațiului urban, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea actului artistic.

„Concertele din Piața Festivalului sunt deosebite nu numai datorită faptului că se desfășoară în aer liber, dar și pentru că abordează repertorii foarte diverse și foarte accesibile pentru publicul larg”, a declarat pentru Basilica.ro Radu Chișu, concertmaestru, fondator și director al Cameratei Regale.

„În seara de 19 septembrie, Camerata Regală va prezenta un program integral cu muzică de film, unde veți putea recunoaște unele dintre cele mai îndrăgite melodii asociate cu multe dintre filmele celebre. Vă așteptăm cu drag!”.

Camerata Regală se află sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Formată din instrumentiști de înalt nivel, orchestra s-a remarcat prin prospețime, versatilitate și un repertoriu variat, devenind o prezență constantă pe scenele românești și internaționale.

De-a lungul timpului, orchestra a participat la numeroase ceremonii oficiale – alături de Casa Regală a Romaniei – la Ceremoniile prilejuite de Aniversarea Jubileului Alteței Sale Regale, Principele Radu al României, de Investirea cu Titlul de Alteță Regală a Principelui Nicolae al României, Jubileului de 90 de ani ai Regelui Mihai, Ceremonia Decorației Regale „Nihil Sine Deo”, Aniversările a 25 și 35 de ani de la revenirea în țară a Majestății Sale, Margareta.

Începând cu anul 2011, susține concerte la fiecare ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”.

Recunoscută drept unul dintre cele mai valoroase ansambluri camerale europene, Camerata Regală a fost decorată cu Medalia Regele Mihai I pentru loialitate și Crucea Casei Regale a României.

O scenă deschisă muzicii clasice și artiștilor de excepție

Programul aduce pe scenă artiști și ansambluri de prestigiu:

Filarmonica „George Enescu”, sub conducerea dirijorului Tiberiu Soare, cu soliștii Veronica Anușca și George Vîrban;

Big Band-ul Radio România, dirijat de Simona Strungaru;

Violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie;

Pianistul Horia Mihail și proiectul său „Pianul Călător – 15. Passion”;

Matei Ioachimescu (flaut), împreună cu Irina Rădulescu, Răzvan Florescu și Philip Goron;

Damian Drăghici și Sorin Romanescu, cu proiectul „Atlasul emoțiilor”

Pentru mai multe informații, accesați următorul link.

Foto credit: Constantin Grigore / Facebook