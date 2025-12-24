Prima Pastorală de Crăciun a PS Nectarie: Înnoirea noastră începe astăzi

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, subliniază, în prima sa Pastorală de Crăciun, necesitatea unei schimbări lăuntrice și a regăsirii curăției sufletești în fața provocărilor lumii contemporane.

„Înnoirea noastră începe astăzi, un permanent astăzi, căci înaintea Domnului nu există ziua de ieri – prin Sfânta Taină a Spovedaniei, nici ziua de mâine întrucât ea este poate cel mai nesigur eveniment din viața noastră”, a transmis Episcopul Irlandei și Islandei.

Ierarhul arată că însuși scopul venirii lui Dumnezeu în lume este acela de a-l ridica pe om la cer. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut părtaș firii umane, devenind „părtaș frământăturii noastre”, fără a-și schimba însă divinitatea.

„Hristos Domnul a văzut lumina zilei ca orice prunc nou-născut. Un lucru banal la o primă vedere dar care a schimbat fundamental cursul istoriei omenirii pentru că Mântuitorul Hristos nu a fost un simplu om, ci Dumnezeu adevărat și Om adevărat”, a explicat PS Nectarie.

Un permanent „astăzi” al înnoirii

Transformarea noastră este posibilă prin smerenie, ierarhul amintind că Mântuitorul s-a descoperit lumii în firea firavă a unui prunc, fiind culcat într-o iesle.

Hristos s-a acoperit cu veșmântul smereniei tocmai pentru a ne arăta puterea lăuntrică a acestei virtuți capabile să cuprindă întreaga făptură.

„Pe această iubire-smerenie atotcuprinzătoare o are în vedere și prorocul când spune: În mijlocul a doi viețuitori Te vei arăta, când se vor împlini anii (Avacum 3,2). Cei doi viețuitori, potrivit exegezei tradiționale, se referă la boul și asinul de lângă iesle, sau simbolic tâlharul din dreapta și cel din stânga”, a continuat Preasfinția Sa.

Dincolo de logica societății de consum

În continuare, ierarhul atrage atenția asupra modului în care mentalitatea actuală tinde să golească sărbătoarea de conținutul ei mistic.

Episcopul Nectarie afirmă că unde voiește Dumnezeu se biruiește rânduiala firii, ceea ce presupune ieșirea din logica unei societăți care pune accentul pe sărbătoare și nu pe Sărbătorit.

„Pentru că relația noastră cu Dumnezeu nu este și nu va fi vreodată în termeni mercantili, comerciali sau, de merit, ci prin ea se exprimă dragostea reală, întrupată, palpabilă, a Părintelui nostru. Unde voiește Dumnezeu, spune cântarea, se biruiește rânduiala firii, adică ieșim din logica acestei lumi, acestei societăți care pune accentul nu pe sărbătorit – Hristos Domnul, ci pe sărbătoare, îmbrăcată frumos într-un veșmânt pietist și, adeseori, doar culinar”, a accentuat ierarhul.

Soluția propusă pentru a rezista acestui duh al lumii este efortul de a trăi creștinește prin rugăciune, participarea la Sfânta Liturghie și primirea Trupului și Sângelui Mântuitorului.

„În fața acestui duh, acestei mentalități nu putem face altceva decât să ne străduim să trăim creștinește postind, rugându-ne, participând și trăind Sfânta Liturghie, venind la Sfânta Taină a Spovedaniei, primind, după nevrednicia noastră, Trupul și Sângele Mântuitorului, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”, a adăugat Preasfinția Sa.

Copilăria ca model de inocență

Sărbătoarea Nașterii Domnului ne aduce aminte de copilărie, perioada inocenței. Făcând referire la sfinții părinți, Episcopul Nectarie notează că în copilărie nu se regăsește nelegiuire, lăcomie sau vicleșug.

„Copilăria este vârsta, spunem noi, a inocenței, a unei curății sufletești după care noi, cei adulți, râvnim și ne străduim, prin Sfânta Taină a Spovedaniei să o redobândim”.

Astfel, copilăria rămâne vârsta inocenței pe care adulții trebuie să se străduiască să o redobândească prin Taina Spovedaniei.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei

