Președinții României, ai Republicii Moldova și Custodele Coroanei Române, prezenți la Sfințirea Catedralei Naționale

Președintele României, Nicușor Dan, este prezent la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

De asemenea, foștii președinți ai României, Emil Constantinescu și Traian Băsescu, sunt prezenți la momentul istoric al sfințirii.

O altă prezență semnificativă este cea a Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române.

În primul rând, alături de acești demnitari, este și președintele Academiei Române, prof. Ioan-Aurel Pop.

Din străinătate, la slujba sfințirii este prezentă Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

Foto credit: Trinitas TV

