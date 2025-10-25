Trinitas TV transmite LIVE sfințirea picturii Catedralei Naționale

Trinitas TV transmite în direct, duminică, sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Programul transmisiunilor va începe de la ora 07:30, cu Sfânta Liturghie, oficiată de de către un sobor desemnat oficial, compus din trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi.

De la ora 10:30 va începe slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, care va fi săvârșită de cei Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei de Sfințire a picturii se va citi Actul de sfințire.

Pregătiri pentru un moment istoric

Părintele Alexandru Trușcă, producător general la Trinitas TV, a precizat că pregătirile pentru transmisiunea live de duminică au început în urmă cu trei luni.

„Pregătirile au început în luna iulie și chiar rememoram cu câțiva dintre colegii mei care au fost pașii pe care i-au făcut atât de rapizi în doar 3 luni. Noi ne aflăm acum într-o catedrală funcțională, atât din punct de vedere cultic cât și media, pentru că sunt în momentul de față funcționale camerele robotice, instalația de sonorizare, instalația de climatizare”, a menționat părintele.

Alături de Trinitas TV, evenimentul va fi transmis și de Televiziunea Română. Astfel, cu ajutorul celor două televiziuni naționale, manifestarea de o însemnătate deosebită va ajunge la cât mai mulți români.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu

