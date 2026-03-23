Președintele Nicușor Dan: Expoziția „Brâncuși” de la Berlin este o recunoaștere a valorii și identității noastre

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat sâmbătă importanța strategică și culturală expoziției „Brâncuși”, deschisă la Berlin, afirmând că este „o recunoaștere a valorii și identității noastre”.

Nicușor Dan a evidențiat faptul că arta reușește să construiască punți diplomatice solide, evenimentul beneficiind de un patronaj internațional de excepție, alături de liderii Germaniei și Franței.

„Sunt bucuros că, alături de Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, și de Președintele Franței, Emmanuel Macron, am oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie și ne unesc”, a scris Președintele într-un mesaj pe rețeaua X.

Dincolo de artă: Un act de afirmare națională

Pentru Nicușor Dan, prezența operelor lui Brâncuși într-unul dintre cele mai importante muzee din lume depășește sfera estetică, fiind un moment de mândrie și confirmare a geniului românesc la nivel global.

„Pentru România, acest moment înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Este o recunoaștere a valorii noastre, a identității noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii prin una dintre personalitățile care au marcat arta modernă în secolul XX”, a subliniat oficialul.

O moștenire comună pentru Europa

Președintele a ținut să mulțumească echipelor diplomatice din marile capitale europene – Paris, Berlin și Roma – pentru efortul de a crește vizibilitatea României. În finalul mesajului său, acesta a lansat un îndemn public de a onora memoria „părintelui sculpturii moderne”.

„Vă invit să descoperiți această moștenire europeană pe care Constantin Brâncuși ne-a lăsat-o tuturor”, a transmis Nicușor Dan.

Foto credit: David von Becker, Neue Nationalgalerie

