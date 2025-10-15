Preoții din Roman se pregătesc pentru a ajuta tinerii vulnerabili din mediul rural

Un grup de 40 de preoți din Protopopiatul Roman a participat, în perioada 9-10 octombrie, la sesiuni de formare pentru a sprijini copiii și tinerii din mediul rural aflați în situații de risc.

Cursurile s-au desfășurat în cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune prin educație culturală pentru tinerii vulnerabili”, implementat de Fundația „Episcop Melchisedec” Roman și finanțat de Consiliul Județean Neamț.

Proiectul este destinat preoților din mediul rural și urmărește formarea competențelor necesare pentru organizarea de activități cultural-educaționale non-formale în parohii, în sprijinul copiilor și tinerilor vulnerabili.

Cursurile au fost susținute de părintele Bogdan Racu, inspector pentru Învățământ și Cateheză în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, și de Ana Racu, specialist în domeniul educației incluzive.

Pe parcursul celor șase sesiuni de formare au fost abordate teme precum analiza nevoilor educaționale la nivelul parohiei, metode de lucru adaptate copiilor cu cerințe educaționale speciale și utilizarea mijloacelor digitale în activitățile non-formale.

Biserica și tinerii

În cadrul întâlnirii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a subliniat importanța formării continue a clerului și a implicării Bisericii în viața socială a tinerilor.

Ierarhul a spus că această inițiativă oferă o șansă reală de implicare socială pentru Biserică: „Sperăm ca dumneavoastră, prin formarea pe care o primiți, să puteți ajuta pe tinerii noștri care se află în astfel de situații”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a evidențiat că proiectele de acest fel sunt o oportunitate pentru Biserică de a răspunde nevoilor reale din comunități.

Formare și aplicare

Pe parcursul anului 2025, Fundația „Episcop Melchisedec” Roman a implementat cinci proiecte cu finanțare nerambursabilă, prin intermediul cărora peste o sută de copii și tineri au beneficiat de activități cultural-educaționale non-formale, potrivit părintelui Cristian Apetrei, managerul de proiect.

În perioada următoare, cei 40 de absolvenți ai cursului vor pune în aplicare cunoștințele dobândite prin organizarea, în comunitățile lor, a două activități cultural-educative non-formale. În total, aproximativ 800 de copii și tineri din mediul rural vor fi implicați direct în aceste activități.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului